De Vozinha hasta Saibari: las joyas escondidas que el Mundial 2026 dio a conocer hasta el momento

Esta edición de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ nos ha mostrado partidos intensos y resultados sorpresivos de manera constante en sus tres sedes y como si esto fuera poco, las selecciones consideradas candidatas han sufrido empates sorpresivos ante planteles de menor presupuesto. Sin embargo, el rendimiento colectivo de algunos seleccionados ha potenciado a individualidades que no figuraban en los planes de los principales tal como han sido los casos de Vozinha, portero de Cabo Verde; Saibari, delantero de Marruecos, Brian Brobbey en Países Bajos y Jáminton Campaz en Colombia.

Las posiciones defensivas han aportado nombres propios inesperados que sostienen los resultados deportivos de sus delegaciones, este es el caso del guardameta de Cabo Verde, Vozinha, quien lidera la lista de los arqueros con mayor cantidad de atajadas determinantes en la fase de grupos tras su enorme actuación en el empate sin goles frente a España. El portero frenó los embates de una de las ofensivas más cotizadas del planeta.

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Otras de las novedades que nos ha dejado la justa mundialista hasta el momento, ha sido la aparición del centrocampista marroquí Ismael Saibari, quien revalidó su gran presente con goles clave para el conjunto africano. El actual volante del PSV Eindhoven encaminó la clasificación de su país y despertó el interés inmediato del Bayern Múnich de Alemania.

Ya en la posición más cotizada, la de los delanteros, la aparición del atacante colombiano Jáminton Campaz representa el desparpajo de los jugadores sudamericanos en los grandes escenarios ya que en su debut mundialista fue trascendental para cerrar la goleada de Colombia ante Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México. Por último, es necesario destacar la gran actuación que tuvo hoy Brian Brobbey luego de que Ronald Koeman le diera la responsabilidad de ser titular ante Suecia, el ariete de Países Bajos respondió al marcar un doblete relámpago en Houston.