Vucetich durísimo contra la FMF: “Ya me habían corrido por esos dos juegos”

Para Víctor Manuel Vucetich fue imposible no comparar su experiencia con las actuales críticas que sufrió Diego Cocca, ya que arremetió contra la Selección Mexicana señalando que a él ya lo habían “corrido por esos dos juegos”.

El actual entrenador de los Rayados recordó el efímero paso que tuvo en el banquillo del representativo nacional durante la eliminatoria para el Mundial de Brasil 2014.

Vucetich aconseja aguantar las críticas

“No hay tiempos de reflexión, de trabajo, no hay muchas cosas que te puedan servir para poder hacer las cosas de una forma correcta. Tienes que adaptarte a todo, responder a todo, aguantar las críticas, el que está ahí tiene que estar... a mí por lo que ha pasado ahorita ya me habían corrido por esos dos juegos”, señaló.

Vucetich le tiró una “pedrada” de manera indirecta a Cocca, que está conociendo en carne propia el exceso de presión que hay en torno a la Selección Azteca, luego de su discreto triunfo ante Surinam y el empate en casa contra Jamaica.

“Es una constante en la Selección Mexicana, a veces esté el técnico que esté, sea mexicano o extranjero, por lo regular ha sido más extranjero que mexicano, es algo que está sujeto a los resultados. Si no hay buenos resultados la gente siempre va a exigir”, añadió el experimentado estratega.

El ‘Rey Midas’ no habló del rendimiento que tuvo el equipo mexicano debido a que no vio los partidos. Sin embargo reflexionó acerca de que el ambiente de la Selección Azteca no da tiempo para el análisis en el plano futbolístico.

“Hay muchas situaciones internas, la elección del técnico que genera la polémica, hoy que está el técnico se sigue generando la polémica y mañana también con otro va a seguir la polémica. La mercadotecnia siempre trata de vender, aquí habría que hacer una pausa para buscar cuando podemos aportar, ayudar de alguna manera que sea propositiva también”, concluyó.

Así Vucetich aprovechó la conferencia de prensa de este jueves para desahogarse de su etapa como seleccionador.

