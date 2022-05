Vucetich confirma que Rayados tendrá dos sensibles bajas

Aunque el conjunto regiomontano parte como favorito para este duelo por un boleto a la Liguilla, tendrá que jugar sin dos de sus referentes como Rogelio Funes Mori y Héctor Moreno, por sus respectivas lesiones.

“Funes Mori todavía no está con nosotros, no participa en este partido de repesca. Va a depender de cómo vaya evolucionando. Si me preguntas en un área deportiva, pienso que no va a estar para el segundo encuentro. Ojalá haya buena respuesta de él, del cuerpo médico para considerarlo, sería fantástico, pero entendemos la situación que vivió, la sobrecarga con la Selección Mexicana y con el club”, comentó Vucetich en conferencia.

Gol de Funes Mori, el delantero adelanta a la Pandilla en el Victoria

Moreno se suma a la baja de Funes Mori

Lo peor es que de acuerdo a las palabras de Vucetich en la conferencia de prensa de este día, el histórico atacante de los Rayados también podría perderse la fase de cuartos de final, en caso de que superen a los potosinos. De la misma forma prácticamente queda descartado la presencia del experimentado zaguero mexicano, Hector Moreno, para el juego de este sábado en el Estadio BBVA.

“Moreno no ha hecho trabajo integrado con el equipo para este partido será complicado que esté, es factible que para la siguiente semana esté al 100 por ciento. Eran ocho o 10 días, va a cumplir ese periodo en esos días. Pizarro ya trabaja con nosotros, hizo futbol, a la par, está siendo considerado con el plantel. Si verá o no participación, se tomará determinación hasta el último o lo contemplaremos como relevo”, añadió.

Así que la única buena noticia para el Monterrey es que al menos tendrán en la banca a Pizarro. Una opción más para el “Rey Midas” en el ataque durante estos duelos de “vida o muerte”.

Funes Mori se ha perdido los últimos 10 juegos de Rayados en la LIGA BBVA MX , mientras Héctor Moreno ha estado ausente en dos de los tres juegos más recientes.