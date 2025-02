Vucetich no olvida el maltrato que sufrió uno de sus jugadores

El guardameta mexicano fue la figura de los ‘Cañoneros’ en el triunfo por marcador de 1-0 que tuvieron la noche del martes en la cancha del estadio El Encanto, en duelo correspondiente a la Jornada 9 del Clausura 2025.

Una situación que no pasó desapercibida por el ‘Rey Midas’, quien aprovechó para mandarle una indirecta al sector de aficionados de la ‘Pandilla’ que realizó duros señalamientos contra Hugo en su etapa como arquero del conjunto regiomontano.

“Qué bueno que tuvo una participación como la de hoy, tuvo dos buenas intervenciones, fue un factor fundamental para que ganáramos el partido. Y qué mejor que en un encuentro, en donde a veces fue maltratado, entonces se reivindica con él mismo y demuestra sin tener que andar diciendo nada, la capacidad que él tiene”, declaró.

Mazatlán vs Cruz Azul| Liga BBVA MX | Jornada 10 | Clausura 2025

Tercera victoria para Mazatlán

Vucetich también declaró en la conferencia de prensa posterior al partido, que en su caso tampoco le representó algo adicional por su pasado como entrenador de los Rayados, sino por la importancia del tercer triunfo del torneo para Mazatlán.

“En esto no hay nada personal, así lo dice la canción, no es nada personal, es el gusto que me da por ganar y seguir sumando”, afirmó.

El pasado de Hugo González en Monterrey

Hugo González se enfrascó en una enemistad con la afición del Monterrey, a pesar de haber jugado en dos etapas en la institución, tras ser señalado por algunas fallas incluyendo en la Final Regia que perdieron contra los Tigres en 2017.

El portero de 34 años de edad ha mencionado que antes de esta final era elogiado por la afición de la ‘Pandilla’, pero después era demasiada la presión que le hacían los seguidores en su contra.

El arquero mexicano se fue a préstamo a los Rayos y después volvió al Monterrey para una breve segunda etapa, ya que posteriormente militó en el FC Juárez y nuevamente en el Necaxa, antes de llegar al Mazatlán, en donde se ha consolidado como el portero titular.

