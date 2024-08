Leyenda de la Selección Mexicana habla del posible regreso del Chucky Lozano

Cuauhtémoc Blanco sigue de cerca lo que ocurre con la Selección Mexicana . El ídolo americanista se animó a hablar sobre el posible regreso del Chucky Lozano al combinado nacional.

“Yo no sé si deben regresar o no, es decisión del entrenador, tiene que ver cómo están, tanto físicamente, como mentalmente, a mí me han dicho que han tenido problemas con algunos directivos, el Chucky Lozano y muchos más, entonces la decisión la tiene Aguirre”, dijo el ex jugador de las águilas en entrevista para Azteca Deportes.

Blanco se refirió a la actualidad del América

Cuauhtémoc apoyó al América en la Leagues Cup, torneo en el cual el conjunto azulcrema se quedó afuera por penales.

“Buen trabajo que estamos haciendo aquí está llamando la atención de todos los clubes de Brasil, de la propia selección, lo bueno es apostar en un proyecto de largo plazo, que fue lo que me movió venir. Con San Luis también con un proyecto importante, aquí en América estoy muy ilusionado de ver a dónde podemos llegar, no estoy mirando nada que no sea este proyecto. Tenemos una laguna muy clara que es la lateral izquierda, tuvimos las bajas de Luis Fuentes que se retiró. Le mando un gran abrazo a él, un gran periodo con nosotros, líder, vamos a extrañar”, fueron las palabras de Jardine luego de llegar a los cuartos de final.

La logistica de la Leagues Cup, en el foco de las críticas

Equipos como Pumas o Cruz Azul también quedaron fuera del certamen internacional

“Son muy distintas a jugar al pasto natural y tienes que adaptarte al bote del balón, a cómo corre el balón, a los pases si eres un equipo que estás acostumbrado, como nosotros, nos gusta sacar el balón desde atrás, por ahí tienes que tener mucho cuidado y más contra este tipo de equipos, que son muy peligrosos arriba. Entonces yo creo que sí cuenta mucho la cancha, pero también somos muy inteligentes para saber resolver eso rápido y adaptarnos lo más pronto posible a cualquier situación y a cualquier terreno”, dijo la figura de Pumas, César Huerta, sobre las condiciones de las canchas en Estados Unidos.

