Vuelve el “Toro” Fernández: ¿Cuándo jugará con el Cruz Azul de Martín Anselmi?

Cruz Azul se prepara para su partido del fin de semana frente a la Franja del Puebla tras el parón por la fecha FIFA. En la Noria trabajan con la tranquilidad de ser líderes del fútbol mexicano, y el buen paso del conjunto celeste este torneo.

Previo al duelo ante la Franja del Puebla este viernes ha surgido la versión de que el atacante uruguayo, Gabriel “Toro” Fernández está listo para regresar a las canchas tras ocho meses de rehabilitación tras una lesión en la rodilla derecha y sería esta semana cuando se analice la vuelta del atacante a un partido oficial.

En Cruz Azul analizan si el “Toro” juega en la fecha del fin de semana cuando la Máquina visita al Puebla y tener algunos minutos con el equipo Sub-23 para ir retomando ritmo; sin embargo, el hacerlo de visitante en una cancha desconocida podría retrasar el regreso del delantero para la siguiente jornada a mitad de semana. Cruz Azul recibe a Juárez en jornada doble y podría ser el marco perfecto para los primeros minutos de Gabriel Fernández tras su lesión.

Aquí una de las razones por las que la Máquina de Cruz Azul anda tan bien y sus jugadores demuestran su crecimiento futbolístico cada semana.

Previo al duelo ante la Franja del Puebla este viernes, el futbolista de la Máquina, Alexis Gutiérrez reveló el secreto psicológico de Martín Anselmi con sus jugadores para recuperar y tenerlos en su mejor versión.

“Estoy feliz, motivado, por el momento en el que está el equipo y la oportunidad que me está dando Martín Anselmi. Yo siento que he trabajo igual con todos los cuerpos técnicos, ahora Martín me han dado la confianza y yo quiero responder a esa confianza. Estoy feliz y agradecido con la afición por su apoyo. Es un entrenador que te da mucha confianza, obviamente uno como jugador con la confianza fluye diferente, te sientes más ligero y se ha visto el trabajo que nos ha transmitido a todos, todos estamos pasando por un buen momento, un mismo objetivo y el profe nos ha ayudado bastante en la confianza”, puntualizó Alexis Gutiérrez en conferencia de prensa.

Por otro lado, Alexis Gutiérrez destacó la confianza que le ha dado Martín Anselmi y el cuerpo técnico, mismo que le ha ayudado a retomar el buen nivel que lo ha colocado como titular con la Máquina esta temporada.

La Máquina regresará a la actividad este viernes cuando visite a la franja del Puebla en el estadio Cuauhtémoc, partido qué podrás disfrutar a través del viernes botanero a las 21:00 hrs en la pantalla de Azteca 7.