Wacho Jiménez habló sobre su futuro en Chivas tras salida de Gudiño

Chivas no renovará el contrato del portero Raúl Gudiño, por lo que Miguel Jiménez ha recibido la confianza para mantenerse en el arco rojiblanco para el cierre del torneo y el inicio del siguiente semestre. El ‘Wacho’ de 32 años se adueñó de la titularidad desde la jornada 9 ante Santos Laguna, y desde ahí ha disputado 6 partidos con 5 goles en contra.

“Uno siempre trata de hacer lo mejor posible donde te toque, estar jugando o no, uno siempre tiene que ver por el equipo no por quien esté jugando. Aquí lo más importante es Chivas, no nombres, aquí siempre uno trata de dar su 100% y creo que si eso me da para estar ahí, yo encantado” dijo Jiménez en conferencia de prensa sobre sus sensaciones de que en el futuro no tendrá que competir con Raúl Gudiño.

10 preguntas rápidas con Chicote Calderón

Te puede interesar: Chivas sigue negociando con Alexis Vega pero se agota el tiempo

La dirigencia de Chivas ya maneja otras variantes

El plan de la directiva de Chivas es retener a Miguel Jiménez, y hacer suplente del primer equipo a José Raúl Rangel. El ‘Tala’ que tiene 22 años, guardameta del Tapatío de la Liga de Expansión y que ha cumplido con todo el proceso de fuerzas básicas del Rebaño Sagrado desde la categoría sub-15.

“Creo que Chivas siempre ha sido una muy buena cantera de buenos futbolistas, ahí tienen los casos recientes de Chiquete, Sebastián (Pérez Bouquet), Pavel (Pérez), el mismo Olivas, que han estado acá y lo han hecho de la mejor manera, yo soy un claro ejemplo que vengo desde la cantera, eso habla bien del equipo que los ha formado para que estén aquí en el primer equipo. Eso es algo muy importante para el equipo, que esté trabajando bien en nivel fuerzas básicas para que sea en la cara de casa” mencionó Jiménez.

Te puede interesar: Chivas confirma su primera baja de cara al siguiente torneo

Guadalajara se medirá a Pumas este sábado en la cancha del Akron y el partido lo podrás disfrutar por la señal de Azteca 7 en punto de las 8:55 de la noche.