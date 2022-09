Reportan infidelidad de Wanda Nara a Icardi; ya habrían terminado

Una relación que ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses parece que ha llegado a su fin, y es que se reporta desde Argentina que Wanda Nara le habría sido infiel a Mauro Icardi, supuestamente con un jugador de Boca Juniors, por lo que ya no estarían juntos.

Desde hace meses se anunció que ambos personajes habían terminado su relación luego de que Mauro Icardi habría sido captado con otra mujer, pero después de mucha incertidumbre volvieron, pero esta vez parece que es algo definitivo.

La supuesta infidelidad de Wanda Nara a Icardi

De acuerdo a medios argentinos como ‘El Clarín’, esta semana la representante del futbolista habría sido captada en ‘Afrika’, un lugar que tiene boliche y donde la habrían captado con un jugador de Boca Juniors.

Emilio Andreoli/Getty Images MILAN, ITALY - FEBRUARY 03: Mauro Emanuel Icardi (L) of FC Internazionale Milano and his wife Wanda Nara attend the serie A match between FC Internazionale and FC Crotone at Stadio Giuseppe Meazza on February 3, 2018 in Milan, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)

Si la información es correcta, Wanda Nara habría salido con unas amigas y en el lugar se habría quedado de ver con Martín Payero, jugador que llegó a Boca Juniors vía préstamo desde Banfield, donde testigos afirmarían que los vieron ‘acaramelados y besándose’.

Tras esto, Wanda Nara publicó en su cuenta de Instagram, a través de historias, que oficialmente se estaba separando de Mauro Icardi, algo que causó mucho revuelo entre sus seguidores, pues en apariencia todo era falso, pero su posteo habría terminado de confirmar todo.

Me da risa que Icardi y Wanda esten en dos mundos completamente diferentes pic.twitter.com/BCQ5n1ULBt — Bri (@swiftieuravity) September 22, 2022

“Me resulta muy doloroso vivir este momento. Pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mí. No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor pido puedan entender no solo por mí, también por nuestros hijos”, escribió.

Lo curioso es que Mauro Icardi también apareció en redes sociales, pero el jugador del Galatasaray comentó que sí están terminando, pero sólo su relación laboral, ya que no habría nada más, pero la situación sigue siendo confusa.