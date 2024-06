Voz autorizada asegura que Jaime Lozano saldría en caso de perder contra Ecuador

La Selección Mexicana de Jaime Lozano comprometió sus posibilidades de acceder a los cuartos de final de la Copa América 2024 con una dolorosa derrota ante Venezuela. Necesitarán vencer a Ecuador en la cancha del State Farm Stadium este domingo si desean permanecer con vida en el certamen, también para que el técnico permanezca en el banquillo. Al menso así lo cree una de las voces autorizadas de TV Azteca.

Durante la edición del jueves del Summer Show, Carlos ‘Warrior’ Guerrero aseguró que si el conjunto azteca queda fuera en la fase de grupos del torneo por selecciones más antiguo del mundo, Lozano sería sustituido al frente del representativo nacional. Cabe mencionar que desde antes de la competición continental se estableció como objetivo meterse entre los mejore cuatro, algo que luce sumamente complicado a estas alturas.

“Ahora, si México queda fuera, lo van a cambiar (a Jaime Lozano), yo no creo que aguanten el golpe del ‘no pasa nada, vámonos con calma hasta el 2026", mencionó el comentarista. “No habría argumentos para salvar o para defender lo indefendible, ¿no?”, dijo el Warrior.

A pesar de que México fue superior a Venezuela por largos lapsos del encuentro en Los Ángeles, lo cierto es que el equipo no lo pudo reflejar en el marcador y lo pagó caro, pues Salomón Rondón no falló desde los once pasos. Las fallas de Santiago Giménez y Orbelín Pineda, que no le dio buena colocación a su penal, terminaron por sepultar a la Selección Mexicana.

Aunque hubo algunas quejas sobre el arbitraje, lo cierto es que el penal sobre Venezuela estuvo bien señalado, mientras el que le otorgaron a los de Lozano dejó algunas dudas.

En caso de quedar eliminada en fase de grupos, sería la segunda ocasión en menos de dos años en que la Selección Mexicana se despide de un torneo grande en dicha instancia, la más reciente vino en la Copa del Mundo de Qatar 2022. En el intervalo ganaron la Copa Oro.

¿Cuándo juega México contra Ecuador?

La Selección Mexicana y su similar de Ecuador se jugarán el pase a los cuartos de final de la Copa América 2024 el domingo 30 de junio en Arizona, la pelota rodará en punto de las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

