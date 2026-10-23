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Warriors vs Grizzlies: La Hora para ver EN VIVO el DEBUT de Karim López en la NBA

La temporada de la NBA ha iniciado y en México hay una especial atención hacia los Memphis Grizzlies gracias a Karim López. ¿Debutará ante el Golde State?

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|Crédito: Instagram/@karimlopez

Escrito por: Pablo García - Marktube

La temporada de la NBA inició y la afición mexicana tiene un interés especial con la historia de Karim López. El primer nacido en México seleccionado en la primera ronda del DRAFT peleará por un sitio en la máxima exigencia del baloncesto de los Estados Unidos y por eso puedes enterarte de dónde ver EN VIVO el posible debut del azteca. El juego ocurrirá hoy a las 20:00 horas en el tiempo de CDMX, esto en la visita de los Memphis Grizzlies al Chase Center de los Golden State Warriors.

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¿Qué esperar del Warriors vs Grizzlies y el posible debut de Karim López?

La época dorada de los Warriors quedó atrás y la reestructuración ha sido complicada de gestionar. Vienen de una temporada con récord negativo (45 D y 37V) que los dejó fuera de las fases finales. Y en su inicio de temporada cayeron ante los Lakers, por lo que buscarán su primera victoria de la 2026-27.

Mientras que del otro lado se encuentran los Grizzlies de Memphis, que también tuvieron un año pasado de resultados desfavorables. Sin embargo, este año inició con un contundente triunfo (123-103) ante el Jazz de Utah… aunque no se dio lo que el público mexicano esperaba. Por ello, se espera que este viernes San Francisco sea el día soñado para el muchacho de Sonora.

¿Dónde ver el posible DEBUT de Karim López en la NBA?

La buena noticia para los aficionados al baloncesto de la NBA es que hay varias oportunidades para acceder a los partidos de la nueva temporada. En específico son 3 y esto es lo que se sabe de ellas. Cualquier duda, se recomienda aclararla directamente con el proveedor.

  • Prime Video - A lo largo de la temporada podrás acceder a varios encuentros de la NBA con tu suscripción a este servicio streaming.
  • Disney+/ESPN - Adquiriendo el paquete más caro del servicio streaming, tendrás acceso a los partidos de la temporada 2026-27 que otorgue la señal de ESPN.
  • NBA League Pass - Y si eres un total adicto a la duela, esta es la mejor opción. Puedes ver TODOS los partidos de la temporada y demás contenido exclusivo. 
@diariobasket Karim López se quedó en la banca en el primer partido de la temporada de los Memphis Grizzlies. #TikTokDeportes #nbaedits #fyp #karimlopez #memphisgrizzlies ♬ CORRIDOS TUMBADOS - Baby thug

¿Cómo le fue a Karim López en su partido pasado con los Memphis Grizzlies?

A pesar de que fue opción para entrar a la partida contra Utah, donde su equipo ganó, el mexicano tuvo que esperar en la banca. Por eso, este viernes podría ser histórico para el basquetbol azteca. Karim López podría debutar y empezar lo que se espera como una carrera exitosa en la élite del deporte ráfaga.

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