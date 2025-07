Equipo de Europa le da la bienvenida a mexicano para la siguiente temporada

El pasado domingo 27 de julio del 2025, un equipo europeo le dio la bienvenida a un jugador mexicano para seguir con su pretemporada. El futbolista que fue recibido fue Edson Álvarez, el mediocampista regresó a la convocatoria del West Ham que se encuentra en New York.

Edson has arrived in NJ 😄 pic.twitter.com/xSzxC7r5jM — West Ham United (@WestHam) July 28, 2025

El conjunto de West Ham publicó un post y un video en el que le dan la bienvenida al mexicano. En el video, Edson saluda a todos los integrantes de su equipo. Edson se ha convertido en un referente en el equipo pues los comentarios se llenaron de cosas positivas de los seguidores del equipo.

“El Machin!! So glad he’ll be there!”.

“Our Mexican machine”

“Our best CDM glad he’s back need his energy in midfield keep him !”

De igual forma, hubo varios comentarios en los que detallaron que no se fuera el jugador del equipo tras los diferentes rumores que han salido en los que señalan que el futbolista mexicano podría ser pretendido por otros equipos y podría ser vendido.

“Machin! I hope he stays with the team”.

Los números de Edson Álvarez con el West Ham

Edson ha disputado un total de 73 partidos con el West Ham en los que ha acumulado un total de 5,158 minutos en el terreno de juego. Ha logrado marcar dos goles y dar tres asistencias.

Es un jugador que ha demostrado su valía en el equipo y que empieza a ser fundamental, en una liga en la que se ha logrado adaptar por el ritmo de juego y el nivel que tiene la competición.