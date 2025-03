¡CONFIRMADO! El artista estrella que hará el show en la Final entre México y Panamá de la Nations League Concacaf

El domingo 23 de marzo del 2025, se disputará la gran final de la Nations League Concacaf entre México y Panamá en el SoFi Stadium. Previo al encuentro, se jugará el partido por el tercer lugar entre Estados Unidos vs Canadá y la organización tiene preparado un gran show con un artista conocido a nivel internacional.

Resumen: México 2-0 Canadá | Semifinal Final Four de la Concacaf Nations League

¿Quién hará el Show en la Final de la Nations League CONCACAF?

El artista que estará encargado de llevar un show lleno de una fusión electrizante de música, es la superestrella global Will Smith. Con una carrera que abarca la música, el cine y el entretenimiento, considerado como uno de los artistas más dinámicos del mundo. Desde éxitos ganadores de Grammy como “Gettin’ Jiggy Wit It” hasta su más reciente canción “You Can Make It”, Smith sigue cautivando a audiencias de todo el mundo con su poderosa presencia y versatilidad.

Will confirmó su participación a través de sus redes sociales con un video en el que confirmó que estará en la final y espera poder ver a varios aficionados presentes en el evento.

Por el momento, no se ha confirmado el horario en que va a salir Will Smith, ya que se disputan dos partidos y se desconoce si salga previo al inicio de la final, al medio tiempo de México vs Panamá o en otro horario.

De igual forma, se espera que Will lleve varias sorpresas la evento, por lo que podrían salir otros artistas. Por el momento no ha confirmado algún invitado por lo que todo será una sorpresa.