Willer Ditta: ¿cuántos juegos lo suspenderán tras empujar al abanderado?

En un duelo que resultó toda una aventura para los involucrados en el campo y para el aficionado que lo vio; la intensidad, volteretas y polémica arbitral concretaron un espectáculo de primer nivel. Y en medio de todo lo que se habló en el aspecto disciplinario, hay serias dudas de lo que puede pasar con Willer Ditta. El colombiano tuvo una acción que causó inclusive indignación por considerarle agresión contra uno de los abanderados del partido.

POPEYE AGUILLÓN, SALVAJEMENTE NOQUEADO

¿Willer Ditta será suspendido por empujar al abanderado?

Desde el primer instante que sucedió, los comentarios aparecieron para increpar la acción del defensa de La Máquina de Cruz Azul. En una jugada donde el central quedó en la banda del juez en línea (Jonathan Maximiliano Gómez), los reclamos fueron airados contra el árbitro e incluso hubo un empujón de parte del colombiano.

En las actividades del partido, ni la juez central ni los encargados del VAR, llamaron a revisión lo que se puede catalogar como una agresión. Ante eso, muchos de los ex árbitros que opinan en televisión y de los aficionados, reprocharon las actitudes de Willer Ditta. Dicha situación genera una espera alrededor de una sanción por los actos cometidos contra el árbitro por banda.

Entonces, todo se resolverá según lo reportado por el cuerpo arbitral en la cédula del encuentro. Y es que dicho partido en lo general tuvo muchas emociones fuertes e incluso después de las acciones en el campo, existieron declaraciones en contra de lo sucedido en las decisiones arbitrales. Por ello, hay expectativa de lo que se decidirá tras la agresión de parte de Willer Ditta contra el abanderado de la Liga BBVA MX.

@azulhastalamuerteoficial Por esto fue la reacción de willer ditta sobre el abanderado que los siguió y les dijo de a todo a ditta y al toro ♬ sonido original - azulhastalamuerteoficial

¿Willer Ditta tiene historial de ser agresivo?

Aunque fiel a un estilo particular de zaguero, el colombiano es duro, fuerte e insistente al momento de molestar a sus rivales... no se le tiene en perfil de agresivo. Según medios como Transfermarkt, Willer Ditta solamente se fue expulsado de manera directa en 3 ocasiones durante toda su carrera. Hoy que en Cruz Azul ya formó una trayectoria de más de 150 partidos, se tiene el registro que 2 de esas 3 oportunidades ocurrieron con los cementeros. Sin embargo, esta podría ser una sanción distinta por empujar claramente a un árbitro.