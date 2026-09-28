Esto dice la prensa de Colombia ante la explosión de furia de Willer Ditta contra un árbitro

Mientras el empate entre Cruz Azul y Toluca fue uno de los resultados más fuertes de la Jornada 10 del Apertura 2026, el partido también dejó una polémica protagonizada por Willer Ditta. El defensor colombiano tuvo un fuerte cruce con uno de los integrantes de la terna arbitral durante el encuentro.

Así como Antonio Mohamed terminó molesto con el arbitraje de Katia Itzel García, el enojo fue sobre todo porque la árbitra no echó a Willer Ditta ante su enojo con el árbitro asistente y el empujón; la acción tampoco fue revisada por el VAR durante el partido.

Alexis Vega (L) of Toluca fights for the ball with Willer Ditta (R) of Cruz Azul during the 10th round match between Cruz Azul vs (and) Toluca as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at Banorte (Azteca) Stadium, on September 26, 2026 in Mexico City, Mexico.|Osvaldo Aguilar/Osvaldo Aguilar

¿Qué dicen los medios colombianos de Willer Ditta en Cruz Azul?

La situación generó repercusión en Colombia. El diario El Tiempo tituló: “El colombiano Willer Ditta en el ojo del huracán en México: explotó en pleno partido de Cruz Azul y empujó a un árbitro”.

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El medio señaló que el defensor de Cruz Azul “se expone a una dura sanción” por lo ocurrido. También describió el momento en el que Ditta discutió con el árbitro asistente Jonathan Maximiliano Gómez por una decisión y posteriormente lo empujó.

Por su parte, Gol Caracol también se hizo eco de la situación con el título: “Willer Ditta, envuelto en una polémica; empujó a un árbitro y recibiría dura sanción”. El medio destacó que el episodio ocurrió durante el empate 3-3 entre Cruz Azul y Toluca.

¿Willer Ditta se expone a una sanción por empujar al árbitro asistente?

Aunque Ditta no fue expulsado durante el encuentro, la acción podría ser analizada posteriormente por la Comisión Disciplinaria de la FMF. El colombiano podría recibir una sanción si el organismo determina que corresponde aplicar una medida disciplinaria por el contacto con el integrante de la terna arbitral.

De acuerdo con la información trascendida, todavía se encuentra pendiente la resolución correspondiente. Por ese motivo, no existe una sanción oficial confirmada contra el defensor colombiano de Cruz Azul. Sin dudas, una fuerte polémica que le podría dar una expulsión de 5 partidos.

El episodio ocurrió en un partido que terminó 3-3 después de que la Máquina desperdiciara una ventaja de dos goles. Gabriel Fernández marcó un doblete y Nicolás Ibáñez convirtió para Toluca en el encuentro disputado por la Jornada 10 del Apertura 2026.

