Exjugador de Rayados convenció a Willer Ditta de fichar por Cruz Azul

Cruz Azul respira y tiene a su quinto refuerzo de cara al Apertura 2023, se trata del defensor colombiano Willer Ditta, quien llegó a la capital del país para cerrar su fichaje con el cuadro celeste, un fichaje que no hubiera sido posible sin las palabras de su ahora ex compañero en Argentina y ex jugador de la Liga BBVA MX, Leonel Vangioni, fue fundamental con su conocimiento y cariño por el futbol mexicano para que el colombiano aceptara venir a la Máquina.

“Tuve compañeros en el club, uno me estuvo hablando mucho, me dijo cosas lindas, estoy feliz, queda solo hacer exámenes. (Leonel) Vangioni estuvo mucho tiempo acá y estuvo muy feliz y me dijo que siento era mucha confianza”, expresó a su llegada el defensor sudamericano.

Leonel Vangioni estuvo en el futbol mexicano de 2017 a 2020 y fue campeón en el estadio azteca cuando Rayados derrotó a las Águilas del América y él cobró el penalti definitivo en 2019.

Willer Ditta arribó a la Ciudad de México

El colombiano arribó a la Ciudad de México para realizar exámenes médicos, cerrar su fichaje y de pasó asegurar que llega al equipo más grande de México.

“Sin duda es el equipo más grande de México, me gustan los retos, soy un profesional espero ponerme a la altura. Creo que para mí es un paso grande, estoy muy feliz como dije es un reto importante, tengo disponibilidad y espero estar a la altura”, mencionó el defensor a su llegada a la capital.



Después de algunas complicaciones en las negociaciones Willer Ditta ya está en suelo Azteca y espera ponerse a disposición de Ricardo Ferretti lo ma pronto posible.

“Soy un jugador que tiene mucha garra, rápido, fuerte en el juego areo, trato de aportar. He escuchado mucho de un técnico importante y espero aprender mucho”.

Willer Ditta se convierte en el quinto refuerzo de la Máquina de Cruz Azul, luego de las llegadas de Carlos Salcedo, el brasileño Moisés Vieira y los colombianos Kevin Castaño y Diber Cambindo.