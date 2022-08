Winnie The Pooh miel y sangre en su primer tráiler

Winnie the Pooh, Blood and Honey es el título que recibe esta película de terror basada en el cuento para niños escrita por A. A. Milne y E. H. Shepard, en esta versión vemos un giro más sangriento y aterrador sobre los dos personajes principales de la narrativa, Pooh y Piglet se han vuelto unos animales salvajes dentro del bosque de los 100 Acres.

Winnie-The-Pooh: Blood and Honey / 2022 Official Trailer

Winnie the Pooh se convirtió en dominio público a principios del 2022 siempre y cuando no se intervenga en los elementos de la historia y los personajes de Disney, por esta razón vemos a un Pooh muy distinto y no encontramos a más animales icónicos del cuento.

Te puede interesar: Estos son los videojuegos más esperados de septiembre

¿De qué trata Winnie the Pooh, Blood and Honey?

Christopher Robin conoció a Winnie-the-Pooh y sus amigos en el bosque de los 100 Acres, durante toda su niñes los veía diario y les llevaba comida, pero mientras que él iba creciendo estas visitas fueron cada vez menos recurrentes hasta el punto en que llego a la universidad, dejo de verlos por un largo tiempo, Pooh y Piglet sufrieron de hambre y se comenzaron a comer a todos sus amigos por lo que regresaron a sus raíces salvaje.

Prepárate para conocer la cara nunca antes vista en el mundo fantástico de Winnie the Pooh, un Piglet tan aterrador que no podrás descansar de noche, en el tráiler nos muestra que cocinan con miel un misterioso platillo, ¿Serán los amigos de Christopher?.

Te puede interesar: La franquicia de Street Fighter cumple 35 años de historia

La fecha de lanzamiento todavía no ha sido revelada, pero se espera que salga este mismo año, una película de terror que muy esperada por muchos para conocer la desgarradora historia de Christopher Robin.

Síguenos en todas nuestras redes sociales de Azteca Esports para más contenido relevante en el mundo del cine y el universo geek, se parte de la mejor comunidad gamer dentro de los deportes electrónicos.