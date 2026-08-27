Wolves vs Stoke City; dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 3 de la Championship

Este fin de semana se vivirá uno de los duelos más interesantes que la segunda división de Inglaterra tendrá a lo largo de la temporada. La Championship se dice presente a través de la Jornada 3, misma que presentará el duelo entre los Wolves y el Stoke City.

Entrevista con Raúl Jiménez Post-partido| Selección Azteca

Los Wolves, equipo en donde milita el mexicano Raúl Alonso Jiménez, recientemente perdió la categoría, motivo por el cual espera recuperarla lo más pronto posible de la mano de su delantero. Por tal motivo, aquí conocerás en dónde ver en vivo este compromiso.

¿Cómo llegan los Wolves y el Stoke City a este partido?

El Wolverhampton es uno de los principales candidatos a subir de categoría dentro de esta temporada de Championship considerando el buen plantel con el que cuenta. Además, se mantiene invicto en este inicio de campaña al sumar una victoria y un empate, así como cinco goles a favor y tres en contra.

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What a moment for Saheed Olagunju! pic.twitter.com/hzVbNtmubg — Wolves (@Wolves) August 25, 2026

Del otro lado de la moneda está el Stoke City, rival de los Wolves que también es un candidato a la Premier League pero que, sin embargo, perdió sus primeros dos duelos frente al Swansea y el Southampton, por lo que este triunfo le vendría de maravilla al proyecto rojiblanco.

¿Cuándo y cómo ver EN VIVO el juego entre los Wolves y el Stoke City?

Los Wolves de Raúl Jiménez le harán los honores al Stoke City en la Jornada 3 de la segunda división de Inglaterra, una de las Ligas más poderosas del viejo continente. Además, se espera que el delantero de la Selección Mexicana forme parte del cuadro titular.

El partido se llevará a cabo este sábado 29 de agosto, desde el Molineux Stadium, en punto de las 5:30 horas para el centro de la República Mexicana. Si quieres sintonizar en vivo este encuentro, tu mejor opción es ESPN y Disney+. ¿El mexicano volverá a anotar como en la primera fecha?