El Worlds 2023, descubre los Himnos que marcarán historia

Estos son los cinco himnos más recientes del Worlds, el torneo mundial de League of Legends. Recientemente, se lanzó la canción oficial del Worlds 2023, que cuenta con una emocionante colaboración con NewJeans, un talentoso grupo de K-Pop surcoreano formado por cinco integrantes: Minji, Hanni, Danielle, Haerin y Hyein.

El Worlds es el evento que reúne a los mejores equipos de todas las regiones del mundo, ofreciendo semanas repletas de acción y emociones inolvidables para todos los fanáticos de la Grieta del Invocador. Cada año, el torneo se celebra en una sede diferente, y en 2023, Corea será el anfitrión, con el equipo de Movistar Rainbow7 representando a Latinoamérica.

Cada canción del Worlds se convierte en un auténtico himno, superando a la anterior y atrayendo a grandes celebridades del mundo de la música. A continuación, te presentamos los últimos cinco himnos del Worlds:

Himnos del Worlds

Worlds 2022 - Lil Nas X - STAR WALKIN’

Worlds 2021 - Burn It All Down (ft. PVRIS)

Worlds 2020 - Take Over (ft. Jeremy McKinnon de A Day To Remember, MAX y Henry)

Worlds 2019 - Phoenix (con Cailin Russo y Chrissy Costanza)

Worlds 2018 - RISE (ft. The Glitch Mob, Mako y The Word Alive)

Prepárate para experimentar toda la emoción del Worlds 2023 en su máxima expresión, ya que podrás seguirlo en todas las plataformas de Azteca Esports. Del 10 de octubre al 19 de noviembre, disfrutarás de las mejores emociones que el mundial de League of Legends tiene para ofrecer. Las partidas serán narradas por las voces más reconocidas en la comunidad de la Grieta del Invocador, lo que promete una experiencia inolvidable para todos los aficionados. No te pierdas este espectáculo épico de los deportes electrónicos que está a punto de desplegarse ante tus ojos.