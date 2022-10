Xavi y el Barcelona no pierden la esperanza en Champions League

Este miércoles 26 de octubre, el Barcelona enfrentará al Bayern Munich en la penúltima jornada de la Champions League y a pesar de que la situación para clasificar a la siguiente ronda luce complicada, el director técnico azulgrana, Xavi Hernández, no pierde la esperanza de obtener el boleto.

El Barcelona necesita que el Inter de Milán caiga frente al Viktoria Pilsen -que ha perdido los cuatro partidos que se han jugado hasta ahora-, en un encuentro que se disputará antes del choque ante el Bayern Múnich. Eso quiere decir que cuando empiece el encuentro entre blaugranas y bávaros ya no habría nada en juego.

“Tenemos una pequeña esperanza, pero está muy difícil porque no dependemos de nosotros mismos. Estamos en una situación muy incómoda y hay muchos números de que no pasemos. El fútbol tiene estas cosas, a veces gana quien no se lo merece”, dijo Xavi Hernández.



El técnico del Barcelona dijo que, a pesar de que estén eliminados a la hora del encuentro, habrá que tener una buena mentalidad.

“Perdimos el Clásico y hemos reaccionado con dos rivales fuertes. La sensación de confianza es buena y tenemos que continuar por este camino y demostrar que podemos competir, salir a ganar el partido y demostrar que nuestra dinámica ha cambiado”, insistió.

Xavi espera complicaciones ante el Bayern Munich

Xavi está consciente de lo difícil que será encarar este encuentro al depender de alguien más y espera un rival complicado.

“Mañana tenemos que ganar ante un rival intenso, físico, tácticamente muy bien trabajo, uno de los mejores equipos del mundo. Tenemos que ganar con independencia de lo que ocurra en Milán. Demostramos en Munich, pero no fuimos efectivos y ahora estamos en esta situación por errores propios”, resumió.

Por último, Xavi Hernández habló sobre una posible revancha para Robert Lewandowski, exjugador del Bayern, luego de su falta de puntería en el pasado encuentro en la Allianz Arena.

“Es un partido de venganza futbolística, él no pudo marcar en Múnich y mañana hay otra oportunidad para él y para el equipo”.