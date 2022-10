Xavi Hernández hace autocrítica sobre el futbol del Barcelona

Barcelona, España. El técnico del Barcelona, Xavi Hernández, le da vuelta a la hoja de lo que pasó en el partido contra el Inter y pide a sus jugadores salirse a veces del guión.

¿Por qué no hay continuidad en la Selección Mexicana? | El Dictado

En conferencia de prensa previo al partido que sostendrán en LaLiga ante el Celta, Xavi habló sobre lo sucedido en el partido ante el Inter de la Champions League donde existieron decisiones arbitrales muy polémicas donde el entrenador reclamó después del partido.

Te puede interesar: Carlos Vela ‘le desea el mal’ a Messi previo al México vs Argentina

“No ganamos nada si miramos hacia atrás. Soy partícipe de esa decisión. Ya me quejé yo tras el partido, me dio la sensación de injusticia, pero no ganamos nada si miramos hacia atrás”, declaró.

Xavi apuntó que no hay que pasar de aquí: “Ya está, hay que ser positivos. Dependemos de nosotros mismos en la Champions, pero ahora estamos en LaLiga, somos líderes y queremos mostrar nuestra mejor versión”.

Pese a los inminentes compromisos del Barcelona, que el miércoles se la juegan en Champions ante el Inter y el fin de semana en el Clásico en el Bernabeu, el entrenador del Barcelona comentó que no va hacer ningún tipo de rotación ante el Celta.

“Mañana sacaremos el mejor once, a los que estén mejor. Estamos enfocados en una competición en la que nos hemos puesto líderes y ese es nuestro objetivo hasta el final”, insistió.

A veces hay que salirnos del guión: Xavi Hernández



En cuanto a los problemas ofensivos que encontró el equipo azulgrana ante el Inter, que jugó muy a la defensiva en San Siro, Xavi comentó que sus jugadores tienen que disparar más desde lejos, atreverse más y probar más unos contra uno.

Te puede interesar: Lewandowski pone a la Selección Mexicana como ‘favorita’ en Qatar 2022



“Hemos hecho autocrítica, no hicimos buenos partidos ni en Mallorca ni en Milán, pero en ambos casos eran partidos para ganar. Tenemos que probar más cosas a nivel individual, a veces hay que salirnos del guión y generar más de lo que hemos generado”, afirmó.

“Hay facetas en las que hay que mejorar. Tenemos que sacar más provecho de la estrategia, hay chutar más desde fuera del área, centrar mejor, elegir mejor el último pase...”, insistió.