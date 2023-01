Xavi Hernández, en estado de shock por el caso de Dani Alves

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, admite estar en estado de shock luego de que se diera a conocer que Dani Alves se encuentra detenido y en prisión preventiva, tras haber declarado ante los Mossos d’Esquadra y el juzgado de instrucción a causa de la denuncia de una mujer de 23 años de edad, por una presunta violación en el centro nocturno Sutton de Barcelona.

“Es difícil comentar una situación así. Como todo el mundo, estoy sorprendido, impactado, en estado de shock. Conociendo cómo es Dani es un tema que me ha sorprendido. Me sabe muy mal por él. Es un tema de la justicia y la justicia dictará lo que sea, no podemos entrar en eso”, dijo Xavi sobre el tema en conferencia de prensa previa al encuentro ante el Getafe, correspondiente a la Fecha 18 de LaLiga.

Xavi y Dani Alves se conocieron cuando el brasileño hizo su llegada al club azulgrana en el verano de 2008. Ambos coincidieron en el vestuario del equipo blaugrana como jugadores desde entonces hasta 2015, cuando Xavi se fue del equipo. En 2022, volvieron a formar parte del Barcelona al mismo tiempo. Esta vez, con Xavi como entrenador y Dani Alves como futbolista.

Pumas ha rescindido el contrato de Dani Alves

Tras la decisión de la jueza de imponerle la cárcel provisional a Dani Alves, Pumas le ha rescindido el contrato. El presidente de la entidad, Leopoldo Silva, ha explicado en una conferencia de prensa que la rescisión fue por una causa justificada. El 1 de enero, el jugador de 39 años de edad había renovado su contrato con la escuadra hasta el próximo 30 de junio.

Desde su llegada a Pumas en el Apertura 2022, Dani Alves pudo disputar 13 partidos con la escuadra del Pedregal. En su primera campaña con el conjunto de la UNAM, Dani Alves tuvo actividad en 12 encuentros, todos como titular y registrando 1080 minutos.

