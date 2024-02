“El Real Madrid condiciona a los árbitros” Xavi Hernández

Este viernes dos de febrero del 2024, Xavi Hernández habló en conferencia de prensa previo al partido de Barcelona vs Alavés correspondiente a la jornada 23 de la Liga que se va a disputar el próximo sábado 3 de febrero en punto de las 11:30 am (hora del centro de México).

𝚃𝙷𝙴 𝙻𝙾𝚆𝙳𝙾𝚆𝙽: 𝙴𝚟𝚎𝚛𝚢𝚝𝚑𝚒𝚗𝚐 𝚢𝚘𝚞 𝚗𝚎𝚎𝚍 𝚝𝚘 𝚔𝚗𝚘𝚠 𝚊𝚋𝚘𝚞𝚝 𝙳𝚎𝚙𝚘𝚛𝚝𝚒𝚟𝚘 𝙰𝚕𝚊𝚟𝚎́𝚜https://t.co/e5TG3X3Msj — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 2, 2024

El técnico volvió a explotar contra el Real Madrid y detalló en conferencia de prensa que los árbitros van condicionados por todas las críticas que reciben de Real Madrid Televisión por lo que eso podría adulterar un poco la competición ya que comparten videos e imágenes en los que hablan sobre la decisión que tomó el central.

Xavi explicó que se ve como los árbitros van condicionados y detalló que el caso Negreira no les ha sumado pero deben de competir contra todos esos puntos.

“Dije que no me gustaba que condicionaran a los árbitros y lo están haciendo cada semana. Creo que adultera un poco competición. Los árbitros van condicionados y lo estamos viendo. El caso Negreira no nos ha sumado. Es una realidad, pero con esto hay que competir”.

Xavi respalda a Laporta

El español apoyó las palabras de Laporta que en una entrevista con un medio español calificó de vergüenza los videos que está emitiendo Real Madrid Televisión sobre las decisiones que toma cada uno de los árbitros.

Por último, fue autocrítico al reconocer que el equipo no está cumpliendo las expectativas pero podrían mejorar, agregó que no han hecho los deberes y el Real Madrid y Girona han sido mejores aunque cree que aun pueden competir por los dos títulos que quedan.

