¿Lionel Messi regresa al Barcelona? Esto responde Xavi Hernández

Una de las historias a seguir en el mercado de fichajes de verano será la de Lionel Messi, quien vive los últimos días de su contrato con el Paris Saint-Germain y diversos reportes establecen que no renovará con el club de la Ligue 1; por lo tanto, Barcelona será uno de sus posibles destinos para continuar su carrera y Xavi Hernández, entrenador del conjunto culé, opinó al respecto de su posible regreso.

Las palabras de Xavi Hernández fueron tras el partido de la penúltima fecha de LaLiga donde Barcelona recibió al Mallorca. En la conferencia de prensa posterior al duelo, el entrenador culé manifestó que Lionel Messi es una leyenda del club y su futuro, donde se rumorea un posible regreso a España, depende de él.

VIDEO: Lionel Messi: ‘Ya había conseguido todo y el Mundial era lo único que me faltaba’

Te puede interesar: Habitación de Lionel Messi durante Qatar 2022 se convertirá en museo

La palabras de Xavi Hernández sobre el posible regreso de Lionel Messi

“Todos los culés lo quieren (a Lionel Messi), independientemente de que venga o no. [...] Estamos de acuerdo que (Lionel) Messi se merece una despedida, un homenaje. (Lionel) Messi es historia del club, no sabemos si vendrá o no, pero es el mejor futbolista de la historia. [...] Todo depende de lo que quiera hacer él”, fueron las palabras del director técnico del Barcelona.

Con su contrato por finalizar en el Paris Saint-Germain, Lionel Messi llegaría al Barcelona en condición de agente libre, por lo que el conjunto culé no tendría que pagar al equipo francés por el futbolista argentino. Las cifras que se estarían negociando en el posible traspaso serían de sueldo y contrato.

Te puede interesar: Equipo ofrecería 600 millones de dólares a Lionel Messi

Los números de Lionel Messi en su paso por Barcelona

En octubre de 2004, Lionel Messi empezó su carrera profesional con el FC Barcelona donde disputó un total de 778 partidos, donde sumó más de 63 mil minutos, anotó 672 goles y dio 303 asistencias; además, de sus logros más destacados fueron cuatro UEFA Champions League, 10 títulos de LaLiga, entre otros de los múltiples galardones colectivos que ganó.