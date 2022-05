Tenemos que reforzarnos si queremos ser competitivos: Xavi Hernández

Barcelona, España. Xavi Hernández, técnico del Barcelona, es directo y preciso al decir que su equipo necesita reforzarse la próxima temporada si quiere volver a pelear por los títulos (LaLiga y Champions League), ya que con este plantel no le alcanzaría.

“Nos tenemos que reforzar el año que viene si queremos ser competitivos. Es una evidencia y lo ha visto todo el mundo”, afirmó Xavi en conferencia de prensa previo al duelo que sostendrán ante el Celta de Vigo, y apuntó, no obstante, que “no será fácil por la situación económica que tenemos”.

La crisis económica de la escuadra culé ha impedido fichar finalmente al delantero noruego Erling Haaland, a punto de firmar por el Manchester City.

Xavi aceptó que era “un fichaje muy difícil” por el tema financiero, pero negó que Haaland se vaya al Manchester City por dinero, porque “es un club que está ganando muchas Ligas y tiene un bagaje tremendo”.

Xavi Hernández defiende el rendimiento de Dembélé

El entrenador del Barcelona, que tiene al equipo en el segundo puesto de la tabla española con 69 puntos y con boleto asegurado para la próxima Champions League, volvió a defender el rendimiento del atacante francés Ousmane Dembélé, que sigue sin llegar a un acuerdo con el club para renovar: “Aunque no está teniendo suerte de cara a gol, Ousmane nos genera mucho peligro, es un futbolista diferencial. Estoy muy satisfecho con él. El club sabe mi idea de cara a la temporada que viene, hay un representante, un club, un jugador... no será fácil, pero ojalá renueve”.



Xavi revindicó su trabajo desde que sustituyó a Ronald Koeman en la dirección técnica, pero eludió cualquier polémica con el entrenador neerlandés.

“Es absurdo que me comparen con Koeman. No se trata de que triunfe yo; se trata de que triunfe el Barça. El equipo estaba en una situación muy dura en noviembre y, desde mi primer partido con el Espanyol hasta el último contra el Betis, el equipo ha mejorado mucho. Eso es una evidencia. Y no es una crítica a Koeman; hizo un gran trabajo”, finalizó el ícono del barcelonismo.



Con información de EFE