Xavi admite que Real Madrid mostrará verdadero nivel de Barcelona

“Puede convertirse en un punto de inflexión para nosotros (derrotar al Real Madrid). Es muy importante para nosotros. Ganar el Clásico… primero significa que llegas a la final para ganar un título y también el empujón moral que te da, la confianza que le da al proyecto es enorme.”

Sí, es una final, bueno desde que llegué aquí todos los partidos son una final. Mañana es una competición diferente, hay que dejar la liga y la copa a un lado y el resto de competiciones como la Europa League y centrarnos. Mañana tenemos una gran oportunidad porque podemos ganar un título jugando solo dos partidos”.

“Prefiero que ellos (el Real Madrid) tengan a todos los jugadores, así que podría darnos una idea del nivel que tenemos. No queremos excusas. No importa cómo resulte mañana, seremos realistas acerca de nuestra situación, si ganamos o perdemos. Seguiremos trabajando, nada va a cambiar, solo puede convertirse en un punto de inflexión para nosotros. Quiero que el Real Madrid juegue con todos los jugadores y lo mismo con el Barça para que demos un buen espectáculo al público. Creo que es algo bueno para el fútbol, es El Clásico, la gente está motivada. Disfrutemos de la competición que es maravillosa e intentaremos llegar a la final, ese es nuestro objetivo”.

“Para que el Real Madrid deje de atacar… confían en las transiciones. Se sienten cómodos defendiendo en su lado del campo y contraatacan, así que tenemos que estar atentos y defender bien. Jugadores como Vinicius, Benzema, si juega Asensio son capaces de marcar la diferencia. Son hábiles en el uno a uno. Tienen muchas cosas. Este Real Madrid es muy fuerte, está en buena forma pero trataremos de controlarlo”.

‘El equipo va por buen camino’ Sergio Busquets

“Estamos haciendo las cosas bien. En mi opinión, el equipo está jugando mejor y tenemos habilidades diferentes. Es cierto que lo pasamos mal en algunos partidos y eso nos hizo perder algunos puntos, pero hay que tener paciencia e ir paso a paso porque creo que el equipo va por el buen camino”.