Busquets es el mejor mediocampista que han visto mis ojos: Xavi

Xavi Hernández, técnico del equipo Barcelona, afirma que Sergio Busquets ha sido el mejor mediocampista que ha visto como jugador y como entrenador.

Este será el último derbi para Sergio Busquets, que recientemente anunció que no seguirá en el Barcelona la próxima temporada, una decisión que Xavi comprende y que considera acertada, pues no todos los futbolistas pueden elegir el momento de cerrar una etapa tan exitosa.

En conferencia de prensa previo al derbi de la ciudad de Barcelona, Xavi declaró:

“Busi es el mejor mediocentro que han visto mis ojos, el jugador más inteligente con el que he jugado. Cuando no estaba nominado del Balón de Oro me parecía una injusticia terrible”, dijo de él entrenador.

Xavi restó importancia a la posibilidad de ganar el título de LaLiga en el RCDE Stadium y ante el máximo rival ciudadano, el Espanyol, algo que “seguramente sea un plus para los culés”, pero no para él.

Me da igual dónde y contra quién ganar LaLiga: Xavi

“Ya dije que quería ganar la Liga cuanto antes, y mañana tenemos la primera oportunidad. Lo que me motiva es ganarla, y me da absolutamente igual dónde y contra quién”

Xavi prevé un derbi “emocional” y “caliente”, porque el Barcelona se juega el título y el Espanyol, la permanencia. Pero advirtió que, pese a que la plantilla azulgrana ha tenido cinco días de fiesta, el equipo ha entrenado “a toda pastilla” y llega al partido “al 200%".

“Queremos esta Liga, es un trofeo muy importante para el club. El Espanyol se juega la vida, pero nosotros también”, subrayó Xavi quien, sin embargo, reconoció que ganar en el RCDE Stadium no va a ser nada fácil.

“Por lo jugadores que tiene, es una sorpresa que estén tan abajo. Son muy agresivos y con la pelota ha mejorado mucho desde que Luis García llegó. Lo conozco bien, hicimos el curso de entrenador juntos y me parece un entrenador muy capaz. Creo que el Espanyol ha acertado, han fichado un gran entrenador”, opinó.

Si el Atlético de Madrid pierde ante el Elche y el Real Madrid empata o pierde ante el Getafe, el Barcelona saldría al RCDE Stadium ya como campeón.