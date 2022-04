Xolos y Querétaro empataron en un partido lleno de emociones

Los Xolos de Tijuana empataron con Querétaro 2-2 en la frontera y buscan colarse a la zona de repechaje de la Liga BBVA MX. Los Gallos llegaron a su quinto encuentro consecutivo sin sumar tres puntos.

10 preguntas rápidas con Johan Vásquez

El primer tiempo fue dominado por los locales, que tomaron la ventaja desde el minuto seis, en su primera llegada de peligro. Mauro Manotas tomó el balón centro del área y remató con un cruce de balón que venció a Washington Aguerre; este fue el tercer encuentro al hilo en que el delantero rompe las redes del Querétaro. El conjunto visitante no supo sobreponerse; no generaron peligro alguno.

Por el lado contrario, los Xolos aprovecharon la localía, y en el 21' Aguerre hizo un penal sobre Manotas. Tan solo dos minutos más tarde, Lisandro Ezequiel cobró desde los once pasos y amplió la ventaja para su equipo. Los dirigidos por Hernán Cristante intentaron reactivarse después del segundo tanto, y en los últimos momentos de la primera mitad, se mantuvieron encima del arco rival, sin lograr concretar.

Con este resultado, los Gallos Blancos han recibido gol en diez partidos consecutivos. En el segundo tiempo, se igualaron más las condiciones. Ambas escuadras cumplieron con el trabajo defensivo. En el minuto 52, los visitantes cobraron un tiro de esquina que Enzo Martínez no logró rematar y pasó cerca de la portería.

Mientras que, para Tijuana, Manotas lideró a la ofensiva. Generó peligro constante que no terminó por concretar. En el 72, Christian Castillo espantó a Aguerre, quien detuvo un remate cruzado y después un contrarremate por parte del mismo delantero.

Te puede interesar: Cruz Azul no puede contra San Luis

Reacción de Querétaro

Los queretanos no se dieron por vencidos, y aunque no lograron remontar ni igualar el marcador, en el minuto 76, Ariel Nahuelpán anotó su primer tanto en el Clausura 2022. La jugada nació desde el área, y después de nueve pases, el delantero argentino remató un centro de primera con izquierda al que Jonathan Orozco no llegó.

En el ocaso del partido, los visitantes empataron el partido con un gol de José Angulo que puso el marcador definitivo.

Con este resultado, Tijuana se encuentra en la decimosexta posición de la tabla y a la espera de enfrentarse a Monterrey; mientras que Querétaro se mantiene a la penúltima, solo por encima de su próximo rival: Juárez, contra quienes cerrará la primera fase del torneo.