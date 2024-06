El español que jugará para los Xolos de Tijuana en el Apertura 2024

Los Xolos de Tijuana hicieron oficial a su segundo refuerzo de cara al Apertura 2024, se trata de el defensor español, Unai Bilbao, quien llega procedente del Atlético San Luis en donde anotó 5 goles en el último torneo y consiguió el ascenso a la primera división del futbol mexicano en el 2019.

“Estoy muy feliz de llegar a Xolos, es una oportunidad que bueno que se presentó, pues la vi con muy buenos ojos como tú es un proyecto que que creo que estaba para para hacer cosas importantes. Venimos a eso a tratar de sumar en donde me toque y bueno como muy muy feliz muy contento por la oportunidad, por la confianza que me dan y ojalá poder responder en la cancha”, señaló Bilbao en su llegada a los Xolos.

El primer español en jugar para Xolos

Unai se convertirá en el primer jugador de nacionalidad española en jugar para los Xolos, el defensor de 30 años tiene más de 180 partidos en la liga mexicana, además en la segunda división de España sumó más de 100 partidos con el Bilbao Athletic.

“Es un dato que no sabía, que me enorgullece, ser el primero en llegar, yo desde que llegué aquí en 2018 a México, tuve la suerte de conocer a mi esposa que es mexicana y siempre he dicho que yo me enamoré desde el primer día de México, de todo lo que supone el país, de todo lo que aporta su gente y bueno tuve suerte formar mi familia aquí con con mi esposa con mi niña, me tocó estar en San Luis varios años, un año en Aguascalientes. Ojalá ahora podamos sumar bastantes años aquí en en Tijuana”, agregó el nuevo refuerzo de los Xolos.

Los refuerzos de Xolos

Los Xolos de Tijuana suman dos refuerzos de cara al Apertura 2024, Unai se une al plantel de Juan Carlos Osorio, además del atacante argentino, Emanuel Reynoso, quien llegó del Minnesota United de la MLS en donde registró 27 goles y 29 asistencias en 101 partidos con el club.

