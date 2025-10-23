deportes
Xolos de Tijuana vs Toluca: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de la jornada 14 del Torneo Apertura 2025 hoy miércoles 22 de octubre; marcador online

El actual monarca de la Liga MX se presenta en la frontera para defender su liderato del Apertura 2025, del otro lado, los Xolos querrán levantar la cara tras la derrota en Puebla.

Tijuana vs Toluca
Erick De la Rosa
Liga MX
Antonio Mohamed y compañía se hacen presentes en la frontera. Los Diablos Rojos visitarán a los Xolos de Tijuana en partido correspondiente a la jornada 14 del Torneo Apertura 2025. Los actuales monarcas son los líderes de la competición y querrán seguir en lo más alto ante el conjunto tijuanense que quiere saltar posiciones en busca de liguilla directa.

Xolos de Tijuana
Toluca FC
Erick De la Rosa

