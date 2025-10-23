Xolos de Tijuana vs Toluca: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de la jornada 14 del Torneo Apertura 2025 hoy miércoles 22 de octubre; marcador online

Antonio Mohamed y compañía se hacen presentes en la frontera. Los Diablos Rojos visitarán a los Xolos de Tijuana en partido correspondiente a la jornada 14 del Torneo Apertura 2025. Los actuales monarcas son los líderes de la competición y querrán seguir en lo más alto ante el conjunto tijuanense que quiere saltar posiciones en busca de liguilla directa.

