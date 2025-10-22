deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

¿Qué necesita México Sub-17 Femenil para avanzar a ‘Octavos’ en el Mundial?

Con el triunfo ante Países Bajos, la Selección Mexicana Femenil Sub-17 se encuentra con una gran oportunidad de avanzar a los octavos de final del Mundial

México vs Países Bajos Sub-17
@Miseleccionfem
Fernando Campos
Selección Azteca
Compartir

Con el triunfo ante Países Bajos, la Selección Mexicana Femenil Sub-17 se encuentra con una gran oportunidad de avanzar a los octavos de final del Mundial de la categoría que se disputa en Marruecos.

Resumen del partido: Necaxa 1 - 1 Cruz Azul | Jornada 14 | Apertura 2025

Tras dos jornadas, el equipo dirigido por Miguel Gamero mantiene las esperanzas para clasificar a los Octavos de Final, pero debe tener cuidado de un descuido ante Camerún. El duelo decisivo será este viernes ante las africanas, y el conjunto Azteca depende de sí mismo para seguir con vida en el torneo.

¿Cuáles son los resultados de México en el Mundial Sub-17 Femenil?

La Selección Mexicana comenzó su participación en el Mundial con una derrota 2-0 ante Corea del Norte, vigente campeona y potencia histórica en la categoría. Sin embargo, el equipo se repuso con un triunfo de 1-0 frente a Países Bajos con tremendo golazo de Citlali Reyes que devolvió la ilusión a la afición mexicana.

También te puede interesar:

Con tres unidades y una diferencia de goles de -1, México marcha en la segunda posición del Grupo B, los mismo puntos que las europeas, pero el primer criterio de desempate no es la diferencia de goles, lo es el juego entre ellos. Para asegurar su pase a la siguiente ronda, necesita derrotar a Camerún.

¿Qué necesita México para avanzar?

Una victoria colocaría a México con seis puntos, suficientes para clasificar como uno de los dos mejores del grupo, sin depender de otros resultados. Además, con ese puntaje, las mexicanas estaría fuera del alcance de los terceros lugares de otros sectores que podrían competir por un boleto.

En caso de empate, el panorama se complica. México tendría cuatro puntos y dependería del resultado entre Países Bajos y Corea del Norte. Si las neerlandesas pierden o empatan, las aztecas podrían avanzar como segundo lugar. Si México pierde ante Camerún, quedaría eliminado.

El torneo, que por primera vez cuenta con 24 selecciones, permite el avance de los dos mejores equipos de cada grupo y los cuatro mejores terceros lugares. Por ello, la victoria es el único camino seguro para México, que busca volver a figurar entre las potencias juveniles del futbol femenil.

Selección Mexicana
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Fernando Campos

Autor / Redactor

Fernando Campos

Te Recomendamos

1920x1080.jpg
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Ecuador | TV Azteca Deportes
resumen mexico vs ecuador.jpg
Selección Azteca
Resumen: México 1 - 1 Ecuador | Amistoso Internacional
Thumbnail
Selección Azteca
Marcel se la estrelló al portero. Ecuador se salva. | México vs. Ecuador | Fecha FIFA
Thumbnail
Selección Azteca
¡Se Armó la Bronca! Barrida de Chiquito Sánchez Calienta el México vs Ecuador | Fecha FIFA
Thumbnail
Selección Azteca
¡Chiquito Sánchez Casi la Hace! Jugada Grande | México vs Ecuador
Thumbnail
Selección Azteca
¡Chiquito Sánchez Falla el Segundo! México Perdona a Ecuador | Mexico vs Ecuador
goioll ecuador 1.jpg
Selección Azteca
¡Gol de Jordy Alcívar! Ecuador empata el partido ante México en el Akron
Thumbnail
Selección Azteca
Quiñones Perdona a Ecuador: México Deja Ir el Segundo Gol | México vs Ecuador
GOL Seleccion MX.jpg
Selección Azteca
¡GOOLAZO de Germán Berterame! México abre el marcador ante Ecuador en el Akron
Thumbnail
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Colombia | TV Azteca Deportes
×
×