¿Qué necesita México Sub-17 Femenil para avanzar a ‘Octavos’ en el Mundial?

Con el triunfo ante Países Bajos, la Selección Mexicana Femenil Sub-17 se encuentra con una gran oportunidad de avanzar a los octavos de final del Mundial de la categoría que se disputa en Marruecos.

Tras dos jornadas, el equipo dirigido por Miguel Gamero mantiene las esperanzas para clasificar a los Octavos de Final, pero debe tener cuidado de un descuido ante Camerún. El duelo decisivo será este viernes ante las africanas, y el conjunto Azteca depende de sí mismo para seguir con vida en el torneo.

¿Cuáles son los resultados de México en el Mundial Sub-17 Femenil?

La Selección Mexicana comenzó su participación en el Mundial con una derrota 2-0 ante Corea del Norte, vigente campeona y potencia histórica en la categoría. Sin embargo, el equipo se repuso con un triunfo de 1-0 frente a Países Bajos con tremendo golazo de Citlali Reyes que devolvió la ilusión a la afición mexicana.

Con tres unidades y una diferencia de goles de -1, México marcha en la segunda posición del Grupo B, los mismo puntos que las europeas, pero el primer criterio de desempate no es la diferencia de goles, lo es el juego entre ellos. Para asegurar su pase a la siguiente ronda, necesita derrotar a Camerún.

¿Qué necesita México para avanzar?

Una victoria colocaría a México con seis puntos, suficientes para clasificar como uno de los dos mejores del grupo, sin depender de otros resultados. Además, con ese puntaje, las mexicanas estaría fuera del alcance de los terceros lugares de otros sectores que podrían competir por un boleto.

En caso de empate, el panorama se complica. México tendría cuatro puntos y dependería del resultado entre Países Bajos y Corea del Norte. Si las neerlandesas pierden o empatan, las aztecas podrían avanzar como segundo lugar. Si México pierde ante Camerún, quedaría eliminado.

El torneo, que por primera vez cuenta con 24 selecciones, permite el avance de los dos mejores equipos de cada grupo y los cuatro mejores terceros lugares. Por ello, la victoria es el único camino seguro para México, que busca volver a figurar entre las potencias juveniles del futbol femenil.

