Alineaciones confirmadas Xolos vs Chivas | Jornada 2 del Apertura 2024

Este viernes 12 de julio del 2024, arranca la actividad de la jornada 2 del Apertura 2024 de la Liga BBVA MX. Son cuatro partidos los que tendremos hoy, entre los que se encuentra: América vs Querétaro, Mazatlán vs Atlético de San Luis, Xolos vs Chivas y Atlas vs Tigres.

Uno de los juegos más llamativos es el de Xolos vs Chivas, el cual comienza en punto de las 21 horas tiempo del centro de México y se jugará en el Estadio Caliente.

Alineación de Xolos

Juan Carlos Osorio manda la siguiente alineación para su segundo encuentro al mando en su regreso a México.

Portero: Jesús Corona

Defensas: Fernández, Mejía, Gómez y Bilbao

Mediocampistas: Corona, Castañeda, Reynoso y Vega

Delanteros: Blanco y González

Alineación de Chivas

Fernando Gago decide mandar el siguiente once inicial para intentar conseguir la primera victoria del torneo en una cancha que se complica.

Portero: Rangel

Defensas: Mozo, Sepúlveda, Orozco y Castillo

Mediocampistas: Gutiérrez, Beltrán, Cisneros y Cowell

Delanteros: Hernández y Alvarado

Así llegan Xolos y Chivas

Para el partido de la segunda jornada, se encuentra Tijuana en el segundo lugar de la tabla con tres puntos tras vencer 2-1 a Querétaro. Por otra parte, Chivas llega en décimo lugar de la tabla con un punto al empatar 0-0 con Toluca.

