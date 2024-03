Xolos vs Santos: ¿Donde ver EN VIVO por TV Azteca Deportes?

El partido del Viernes Botanero vive dos realidades muy diferentes. Arranca la Jornada 12 del Clausura 2024, cuando Santos Laguna visite a los Xolos de Tijuana, en la frontera del país, donde la escuadra de Miguel Herrera buscará salir de la mala racha, mientras que la de Nacho Ambriz espera seguir con buen paso en los últimos duelos.

¿Cómo llegan Xolos y Santos a la Jornada 12 del Clausura 2024?

Este encuentro mide a dos escudras que viven completamente diferentes. Los de Tijuana no han tenido el torneo que hubieran esperado, y arriban al encuentro sin una sola victoria, siete empates y cuatro derrotas. El domingo pasado igualaron ante Pumas, en CU, por pizarra de 3-0, con tres penalits a favor.

Del otro lado, Santos ha renacido, desde la llegada de Nacho Ambriz, el equipo ha cambiado la cara, ya están en lugar 12 de la Tabla General y suman tres triunfos al hilo; siendo el más importante el del sábado pasado, luego de que vencieran a Cruz Azul, por 3-0, en La Laguna.

El calendario de Xolos y Santos en la recta final del Clausura 2024

Xolos, aunque matemáticamente no está eliminado, parece complicado que logre meterse al Play-In del Clausura 2024, pero en el futbol mexicano todo puede pasar, y con 18 puntos en disputa, aún aspiran a la clasificación. Tras el encuentro contra Santos y el parón por la Fecha FIFA este es su calendario:

Mazatlán vs Xolos - 29 de marzo

Xolos vs Necaxa - 5 de abril

Juárez vs Xolos - 14 de abril

Xolos vs Puebla - 19 de abril

Tigres vs Xolos - 27 de abril

Por su parte Santos visitará en la Jornda 13 a Juárez; recibe al América el 6 de abril; irá a Aguascalientes para medirse a Necaxa; enfrentan a Pachuca en casa; y cierran como locales frente al Atlético San Luis.