¿Ya hay fecha y horario para el América vs Monterrey en los Cuartos de Final del Apertura 2025? Esto es lo que sabemos

La directiva del América enfrentó días de incertidumbre debido a la coincidencia entre el duelo de vuelta de los Cuartos de Final y un concierto programado en la Plaza México. La cercanía entre la Plaza de Toros y el Estadio Ciudad de los Deportes llevó a las autoridades capitalinas a advertir que no permitirían dos eventos masivos en horarios contiguos, esa restricción colocó sobre la mesa la posibilidad de mover el encuentro a otra sede, con el Estadio Cuauhtémoc de Puebla como alternativa evaluada, como en la final del Apertura 2025.

El conflicto se originó por el concierto de Junior H fijado inicialmente para el 29 de noviembre. La empresa promotora confirmó después que la presentación se reprogramó para el 15 de diciembre, lo que abrió margen para que el América mantuviera la vuelta en su estadio temporal. La modificación permitió que el calendario de Liguilla no sufriera cambios y dejó a la espera únicamente la confirmación del horario.

Te puede interesar: Cruz Azul le quitaría de las manos al América el fichaje de Agustín Palavecino si cumple con esta condición

América y Monterrey llegan a esta etapa con posiciones consecutivas en la tabla, lo que anticipa una serie pareja, el equipo capitalino cerró la fase regular con 34 puntos, mientras que el conjunto regiomontano terminó con 31. Su enfrentamiento en la Jornada 9 concluyó con un empate 2-2 en Monterrey. Con ese antecedente, el cruce quedó definido de la siguiente manera: la ida se disputará el 26 o el 27 de noviembre en la Sultana del Norte y la vuelta se celebrará el 30 de noviembre en la Ciudad de México, América cerrará la eliminatoria en casa y avanzará en caso de empate global por su mejor ubicación en la tabla.

La Alcaldía Benito Juárez solicita una separación mínima de tres horas entre el final del partido y cualquier evento masivo en las inmediaciones. Para cumplir ese requisito, la Liga MX contempla opciones fuera de lo habitual para una Liguilla, entre ellas programar el duelo a las 13:00, 14:00 o 15:00 horas del domingo 30 de noviembre si el partido se programa para ese día, con el fin de garantizar el margen operativo antes del evento musical en la Plaza México.

En la final del Apertura 2025, América obtuvo el título con un global de 2-1 y con la anotación de Richard Sánchez como uno de los momentos destacados. En contraste, en la final del Apertura 2018, Monterrey levantó el trofeo en penales en el Estadio Azteca después del fallo de Jorge Sánchez.