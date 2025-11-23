Cruz Azul le quitaría de las manos al América el fichaje de Agustín Palavecino si cumple con esta condición

Agustín Palavecino es el jugador que todos quieren dentro de la Liga BBVA MX . El mediocampista argentino fue uno de los mejores en su posición durante el Apertura 2025 y tanto Cruz Azul como el Club América lo tienen en carpeta pensando en el Clausura 2026. Sin embargo, La Máquina podría tener una leve ventaja sobre las Águilas en caso de cumplir con una condición en particular.

La condición que Cruz Azul debe cumplir para asegurar el fichaje de Palavecino

Según reportes, Cruz Azul deberá liberar un cupo de NFM (No Formado en México) en la posición de mediocampista para sellar la contratación del volante argentino. En caso de que La Máquina no logre liberar una de las plazas , la llegada de Palavecino no será posible. De todos modos, el futbolista del Necaxa tendría predilección por el cuadro de la Noria.

La razón por la que Palavecino ficharía por Cruz Azul y no por el América

Distintas fuentes indican que Palavecino priorizaría fichar por Cruz Azul debido a la gran relación que tiene con José Paradela, jugador con el que compartió vestidor durante su etapa en Aguascalientes y en River Plate. Además, el volante de 29 años conoce a Nicolás Larcamón gracias a su estancia en los Rayos. Sin embargo, si la directiva de La Máquina no logra liberar un cupo de NFM, su llegada no será posible.

El jugador de Cruz Azul que podría encaminar el arribo de Palavecino

Mateusz Bogusz es el futbolista a vender de cara al mercado invernal. El mediocampista polaco perdió terreno durante el Apertura 2025 y, con las vistas puestas en el Mundial 2026, buscaría salir de Cruz Azul en busca de minutos. En caso de que su salida sea efectiva, La Máquina liberará un cupo de NFM y podría concretar la llegada de Palavecino. De momento, son meras especulaciones.

Necaxa no dejará ir fácil a Agustín Palavecino

A pesar de que todo indica a que Palavecino dejará Aguascalientes en enero de 2026, Necaxa no dejará ir fácilmente a una de sus máximas figuras. Según reportes, la directiva de los Rayos solicitaría un monto cercano a su cláusula de rescisión para vender al ex River Plate, es decir, aproximadamente unos 8,5 millones de dólares. No obstante, desde Cruz Azul estarían dispuestos a realizar la inversión para mejorar su mediocampo.