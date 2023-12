Ya le salió competencia a Henry Martín, Santi Giménez y Raúl Jiménez en Selección Mexicana

La Selección Mexicana de Jaime Lozano cierra su participación en el 2023 con un encuentro amistoso en contra de su similar de Colombia en la ciudad de Los Angeles California; debido a que este compromiso está fuera de una Fecha FIFA México sólo podrá contar con futbolistas que militan en la Liga BBVA MX, pero que no sean de las Águilas del América o los Tigres de Nuevo León debido a que se cruza el encuentro con la final del futbol mexicano.

La FMF (Federación Mexicana de Futbol) reveló la lista de los jugadores seleccionados por Jaime Lozano para el duelo ante los Cafetaleros y una de las mayores revelaciones fue el centro delantero del Puebla Guillermo Martínez, quien viene del mejor torneo en su carrera con 10 goles en la fase regular y luchando por el título de goleo hasta la última jornada.

“Es un sueño que tengo desde niño (jugar con México), empecé a cumplirlos poco a poco mediante el paso de mi carrera, ahora el siguiente es ese llegar a Selección, lo platicó con mi esposa, sería algo indescriptible el poder conseguirlo, poder representar a mi país en el máximo nivel, lo platicamos como dos veces por semana o tres el hecho de que sería, cómo me sentiría, me siento listo, sabía que tenía que madurar y tenía que mejorar, tenía que incrementar mis cualidades porque ir a selección no es un título personal es una gran responsabilidad, una responsabilidad que estoy dispuesto a asumir porque hay jugadores de mucha calidad y jerarquía, algunos vienen de Europa y de muy alto nivel, el compartir un vestidor con ellos sería algo inigualable”; comentó Memo Martínez en entrevista exclusiva para Azteca Deportes en relación a ser convocado a la Selección Mexicana.

¿Posible debut de Guillermo Martínez en la Selección Mexicana?

En caso de que Jaime Lozano tome la decisión de utilizar a Guillermo Martinez ya sea de titular o de suplente en el encuentro amistoso contra Colombia, serán los primeros minutos con Selección Mayor del nacido en Celaya Guanajuato, ya que en el 2015 fue parte de la categoría sub 20 donde disputó 10 goles y anotó en cuatro ocasiones.

Memo Martínez admite que uno de sus sueños era ser convocado por México

“Lo que habló mucho con ella sobre eso (ser convocado con México), así sea jugar contra la selección que sea yo estoy dispuesto a estar ahí y es mi sueño y espero algún día cumplirlo, lo que me va a llevar allá es lo que estoy haciendo, enfocarme bien en lo que estoy haciendo en Puebla, eso va a llegar de la mano de Dios, la oportunidad y sería un sueño realmente grandioso en lo personal, familiar y para la institución, el hecho del crecimiento que ellos vieron en mí, algo muy lindo y estoy disfrutando el proceso”, mencionó Memo Martinez sobre su sueño de llegar a la Selección Mexicana.

