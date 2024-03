Yankees vendrá con cinco mexicanos para medirse a los Diablos

La serie de dos juegos entre los Diablos Rojos del México y los New York Yankees promete paralizar al país entre el domingo 24 y el lunes 25 de marzo. La novena americana vendrá a la capital con varios de sus estelares y cinco peloteros mexicanos, por lo que los compromisos en el Estadio Alfredo Harp Helú tendrán un gran sabor. Por si lo anterior no fuese suficiente, el lunes se dio a conocer que el pitcher abridor por los escarlatas en el primer compromiso será nada más y nada menos que Trevor Bauer.

El otrora Cy Young de la Liga Nacional no será el único lanzador con pasado en los Dodgers que se pare en la lomita, también lo hará el nayarita Víctor González, quien habló sobre la oportunidad. “Es muy importante para mí tener la oportunidad de ir a México y lanzar allí. Tengo muchos familiares que no han tenido la oportunidad de verme lanzar, y ponerme el uniforme a rayas de los Yankees y estar en casa para lanzar frente a ellos, será increíble para mí".

No debemos olvidar que a la par de los partidos en México, los ‘Bombarderos del Bronx’ tienen compromisos frente a los Pittsburgh Pirates y New York Mets los mismos días en Florida. No obstante, entre las cartas fuertes que harán el viaje hacia el sur de la frontera se encuentran Giancarlo Stanton, DJ LeMahieu y el recién adquirido Juan Soto. Se espera que haya muchos cuadrangulares debido al factor de la altura y que ambos equipos se brinden a la afición previo al inicios de sus respectivas temporadas.

Los cinco mexicanos que jugarán con Yankees vs Diablos

Además del ya mencionado González, la novena de Aaron Boone con otros cuatro mexicanos para enfrentar a los Diablos Rojos del México en una serie que promete ser espectacular. El jardinero Alex Verdugo y el catcher José Trevino también dirán presente, lo mismo que el parador en corto Jared Serna y el lanzallamas Luis Serna.

