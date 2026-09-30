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New York Yankees apaleó por segunda noche a Boston Red Sox para avanzar a la Serie Divisional en una eliminación que arde para Boston

Red Sox tuvo ligeros reflejos pero Yankees con su poderió y una salida de ensueño de Fried eliminaron a Boston que se despide de los playoffs; New York ahora se enfrentará a Tampa Bay.

boston yankees wild card

Escrito por: Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Fried trabajó seis entradas en los que permitió tres hits y recibió una carrera además con seis ponches; Bellinger tuvo un emotivo momento con su padre antes el partido y ya en el terreno se fue de 5-2 con una anotada y cuatro impulsadas, para finalmente los Yankees venciera a Red Sox por pizarra de 9-2 para ir a la Serie Divisional donde se medirán ante Tampa Bay.

Los Boston Red Sox vivieron una noche de pesadilla el martes enfrentando en el Juego 1 a los New York Yankees que con Ben Rice y el abridor Cam Schlittler dominaron a los Medias Rojas que están abajo en el Wild Card de la Liga Americana y este miércoles se vuelven a encontrar para buscar acortar distancias y pelear por el pase a la Serie Divisional.

El martes la victoria para Yankees fue especial, pues Ben Rice vivió una noche mágica, se fue de 5-4 con dos carreras anotadas producto de sus dos jonrones e impulsó seis carreras con el Grand Slam del octavo episodio. Rice fue el hombre de la noche en todas las Grandes Ligas y si sigue tan consistente en la caja de bateo, podría impulsar además a su equipo a la siguiente etapa de la postemporada.

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Schlitter tuvo una función no menos especial, y es que el lanzador trabajo seis entradas un tercio de un par de hits, un pasaporte y repartiendo 10 chocolates.

Por Red Sox no hubo carreras y solo tres hits, que conectaron Rutschman, Abreú y Story, que pese a su ofensiva no lograron timbrar.

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Lo que tienes que saber del Red Sox vs Yankees Juego 2 Wild Card American League

  • Hora del playball: 6:00 PM
  • Estadio: Yankee Stadium
  • Transmisión: Plataforma oficial MLB

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