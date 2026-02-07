La exestrella de Dodgers Yasiel Puig es declarado culpable por apuestas ilegales y otros delitos

Este fin de semana, el nombre de Yasiel Puig volvió a estar en la palestra pero no por algún batazo sino porque un jurado federal lo declaró culpable en un caso ligado a apuestas ilegales y a su conducta frente a las autoridades.

El fallo lo encontró responsable de obstrucción de justicia y de realizar declaraciones falsas, delitos que podrían devengar sanciones considerables que, incluso, podrían incluir tiempo en prisión.

En el juicio se expuso que el jardinero cubano hizo al menos 899 apuestas deportivas entre julio y septiembre de 2019 mediante una red vinculada al exlanzador de ligas menores Wayne Nix con la intermediación de Donny Kadokawa.

Próximos pasos en la vida de Yasiel Puig

El jurado determinó que Yasiel Puig obstruyó a la justicia y mintió a funcionarios federales durante la investigación, de acuerdo con la fiscalía federal. La acusación se centró en una entrevista con investigadores en enero de 2022 en la que se negó a conocer la naturaleza del entramado de apuestas, con quién apostaba y cómo se pagaban deudas relacionadas con el juego.

Durante el proceso también se mencionó que, en agosto de 2022, el antillano había aceptado un acuerdo y se declaró culpable por mentir a agentes federales, reconociendo pérdidas superiores a 280 mil dólares en 2019 apostando en deportes como tenis, fútbol americano y baloncesto. Sin embargo, después cambió su postura y buscó limpiar su nombre, llevando el caso a juicio y terminando con el reciente veredicto en su contra.

La evidencia presentada incluyó testimonios de personal de MLB y del propio Kadokawa como intermediario de las apuestas, además de grabaciones de audio que blindaron de pruebas a los acusadores.

Impacto en su carrera

Yasiel Puig enfrentará penas máximas que, sumadas, podrían alcanzar hasta 20 años de prisión federal. Aun así, eso no significa automáticamente que vaya a pasar 20 años en prisión, pues la sentencia concreta todavía no se ha dictado.

La audiencia de sentencia está programada para el 26 de mayo, cuando el juez definirá si habrá cárcel y por cuánto tiempo, además de otras posibles sanciones. Hasta ese momento, no existe un número final de meses o años confirmado, por lo que cualquier cálculo sería especulación.

En MLB, Yasiel Puig dejó una línea de .277, 132 jonrones y 415 impulsadas en siete temporadas, con seis años en los Dodgers de Los Ángeles y una selección al Juego de Estrellas en 2014 .

Tras pasar por problemas extradeportivos, en 2019 finalmente se convirtió en agente libre y decidió incursionar en otras ligas, entre ellas la NPB y la LVBP. De hecho, su última aparición en el béisbol profesional fue justamente en la pelota invernal venezolana, en la cual vistió el uniforme de los Navegantes del Magallanes. En medio del Round Robin 2025-26 debió frenar su participación al tener que atender el juicio que ya estaba pautado desde hacía meses.