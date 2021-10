Yo armé el equipo de Santiago Solari: Miguel Herrera

Miguel Herrera, entrenador de los Tigres de la UANL volverá al estadio Azteca para enfrentar a su ex equipo, el América, luego de diez meses de ser despedido del equipo azulcrema. Este sábado los felinos se verás las caras ante el líder del torneo Grita México A21 de la Liga BBVA MX.

Previo al duelo que se antoja atractivo en la cancha del Coloso de Santa Úrsula, el técnico acepto que este partido será especial para él, pues tuvo buenas etapas con el equipo de Coapa, tanto que fue campeón en dos ocasiones de liga.

“Tengo sentimientos encontrados, América es un club que me dio todo, pero hoy me debo a otra afición. Asimilaré cómo me reciba la gente, siempre estaré agradecido, a la afición del América la llevo en mi corazón”, declaró el entrenador de 53 años a la cadena de radio W.

Miguel Herrera le dejó un recadito a Santiago Solari

El “Piojo” no dejó pasar la oportunidad de hacer una declaración caliente para el argentino Santiago Solari, pues declaró que el equipo que ahorita está haciendo una gran campaña y es líder general de la competencia lo armó él y Santiago Baños.

“Yo armé el equipo con Baños, pero hoy está funcionando con otro técnico”, dejó esas palabras para crear la polémica.

¿Cómo llegan América y Tigres al encuentro?

Tigres viene de ganar por un contundente 3-0 a los Tuzos de Pachuca, mientras que América en un gran partido derrotó 2-1 a Santos Laguna. Los Felinos son terceros de la clasificación general con 22 unidades, mientras que el cuadro azulcrema es primero con 31 puntos y le saca 8 a su más cercano perseguidor, Atlas.

