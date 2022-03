“Yo no me vendo": Matías Almeyda sobre su regreso a la Liga BBVA MX

Desde que llevó a Chivas a conquistar el doblete y la Liga de Campeones de la CONCACAF, el nombre de Matías Almeyda en la Liga BBVA MX ha estado presente siempre y ahora, el técnico argentino habló de su posible regreso a México.

La temporada de la MLS ya arrancó y el San José Earthquakes debutó con una derrota, en la que alcanzó a marcar gol la ‘Chofis’ López. El siguiente partido del conjunto de California será frente al Columbus Crew en casa y fue en una conferencia de prensa previa, donde el ‘Pelado’ Almeyda habló de la Liga BBVA MX.

Matías Almeyda habla de su regreso a México

El técnico argentino aseguró que si su nombre sigue en el radar del futbol mexicano no es por él y consideró que puede ser incluso por otros intereses. El ‘Pelado’ quiso dejar claro que no es él quien se está “vendiendo”, más allá de que suene para dirigir a cualquier equipo que se quede sin técnico.

“No sé si está hecho a propósito que siga ahí mi nombre para que no llegue. Cuando fue lo de la Selección pasó eso, estaba mi nombre por todos lados y cualquiera que está en el mundo del futbol puede decir que el que está vendiendo soy yo y no, yo no me vendo”, declaró en conferencia de prensa.

La salida de Javier Aguirre de Rayados, provocó que el nombre de Matías Almeyda apareciera en el radar regio. Sin embargo por las palabras del argentino, podemos asumir que no estuvo ni cerca de concretarse.

En su paso por la Liga BBVA MX, Matías Almeyda dirigió 147 partidos, de los que pudo ganar 63, empató 40 y perdió 43. Su gran paso por el Rebaño lo llevó a ser considerado incluso en la Selección Azteca, pero en su lugar llegó Gerardo Martino.

