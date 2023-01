Esto dijo Yon de Luisa del paso del ‘Tata’ en la Selección Mexicana

Vienen cambios en la estructura de Selecciones Nacionales. Durante la conferencia de prensa en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol, el presidente de la FMF, Yon de Luisa, hizo una crítica al trabajo de Gerardo Martino, quien no pudo avanzar de la Fase de Grupos en el Mundial de Qatar 2022 al frente de la Selección Mexicana.

“En la decisión de mantener al cuerpo técnico rumbo a Qatar, nunca hubo un momento desde la llegada del ‘Tata’, desde 2019 hasta el partido final que jugamos contra Arabia Saudita, en que no nos dejáramos de preguntar si era la mejor opción para dirigir a la Selección Nacional y la respuesta siempre fue sí.

“Tuvimos momentos difíciles y muy buenos al principio. Tuvimos una gira europea, una eliminatoria complicada y una Copa del Mundo en donde administrativamente nos hubiéramos preguntado si vamos a empatar con Polonia, vamos a perder con Argentina y le vamos a ganar con Arabia Saudita, me parece que era un presupuesto normal. Lo que no era normal era no pasar al cuarto partido”, dijo Yon de Luisa en conferencia de prensa.

Gerardo Martino no cumplió con el objetivo

Sobre el proyecto del ‘Tata’, el objetivo siempre fue claro. Llegar por lo menos a la ronda de eliminatoria directa en la Copa del Mundo, sin embargo y pese a las múltiples críticas, el poder acceder a los Octavos de Final no estaba garantizado teniendo a otra persona en el banquillo.

“Tratamos siempre de apoyar a un cuerpo técnico que estuvo comprometido con el proyecto, que supo lidiar con situaciones adversas. Al final no se logró llegar al cuarto partido, pero durante el proceso tampoco tuvimos esa claridad de que con otra persona nos hubiera garantizado”, agregó.

