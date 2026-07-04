Zague, analista de Azteca Deportes, sobre la altitud en el Estadio CDMX: “Brasil viene a jugar aquí a la altitud y ya estaría DERROTADO”

La Selección Mexicana recibirá a Inglaterra en el Estadio CDMX por el duelo de los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El equipo de Javier Aguirre buscará imponer las condiciones favorables que tienen al jugar en casa ante una de las potencias del futbol mundial.

En ese sentido, Luis Zague analizó el partido dentro del programa Los Protagonistas Extra por la pantalla de TV Azteca e indicó que las condiciones climatológicas son un factor importante para cualquier selección extranjera. “Brasil viene a jugar aquí por la actitud y ya estaría derrotado por 1 a 0” comentó Zague.

Luis Zague explica el efecto de la altitud del Estadio CDMX en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Para el analista de Azteca Deportes el tema de la altitud no solo es un tema físico, sino también mental. Ya que varios jugadores extranjeros que no están acostumbrados a las condiciones de la CDMX están sugestionados en afrontar un escenario que puede influir en el desarrollo del partido. Aunque consideró que la mentalidad de los ingleses puede contar con cierta resistencia ante el desafío climatológico.

Inglaterra jugará su cuarto partido contra México en el Estadio CDMX|Crédito: @England

“No sé cual sea la mentalidad de los ingleses, tengo entendido que será una mentalidad muy fuerte. No se querrán dejar derrotar por eso pero futbolísticamente hablando creo que México ha encontrado esa armonía que le dan la oportunidad de soñar”, concluyó Zague.

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La Selección Mexicana nunca ha perdido un partido ante Inglaterra en el Estadio CDMX

México tiene tres duelos disputados ante Inglaterra en el Estadio CDMX. El primero se dio en 1959, donde México sacó la victoria por 2-1 en un partido amistoso. Mientras que el segundo partido fue en 1969 cuando ambas selecciones empataron 0 a 0.

Inglaterra nunca le ha ganado a México en el Estadio CDMX|MEXSPORT

El último partido dentro de la capital se dio en 1985 cuando la Selección Mexicana se impuso 1 a 0 ante Inglaterra con un gol de Luis Flores. Por lo que este partido por la Copa Mundial de la FIFA 2026™ será el cuarto que tengan ambas selecciones dentro del Estadio CDMX.

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