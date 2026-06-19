Zague descubre el corazón de Tequila, Jalisco en una aventura inolvidable
Zague recorre Tequila, Jalisco, para conocer sus tradiciones, paisajes y la historia detrás de una de las bebidas más representativas de México en una nueva aventura de #ZigZagueando.
En una nueva edición de #ZigZagueando, Zague emprende un viaje por Tequila, Jalisco, uno de los Pueblos Mágicos más emblemáticos de México. Entre campos de agave, impresionantes paisajes y grandes historias, descubre la cultura, las tradiciones y el proceso que da vida a una de las bebidas más reconocidas del mundo.