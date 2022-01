The Legend of Zelda: Majora’s Mask llegará a Nintendo Switch Online

El Paquete de Expansión de Nintendo Switch continúa haciendo más amplio su catálogo. Ahora, The Legend of Zelda: Majora’s Mask será el siguiente título en llegar a la consola híbrida bajo el pago de suscripción al servicio Online + Expansion Pack.

Será el próximo mes de febrero, cuando el título de Nintendo 64 esté disponible en Nintendo Switch, así se confirmó a través de las redes sociales oficiales de la empresa de entretenimiento.

Save Termina before it’s met with a terrible fate!



The Legend of #Zelda: Majora's Mask comes to #NintendoSwitch for #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack members in February! #Nintendo64 pic.twitter.com/WN2Q0Wqc8Q — Nintendo of America (@NintendoAmerica) January 21, 2022



"¡Lucha contrarreloj para salvar a una tierra condenada al desastre en The Legend of Zelda: Majora’s Mask, que estará disponible en febrero para los suscriptores de Nintendo Switch Online + Paquete de expansión!”, se lee en la cuenta de Twitter en español.

Lanzado en el año 2000, The Legend of Zelda: Majora’s Mask es uno de los clásicos del título de aventuras siendo la segunda entrega de la exitosa saga.

Sin revelar el día de su lanzamiento, la salida del juego significará el título 12 de Nintendo 64 bajo el Paquete de Expansión, el cual tiene un costo anual de $1189 pesos por la suscripción individual y $1899 pesos por el plan familiar, en la cual se pueden vincular hasta ocho cuentas.

Juegos disponibles en Nintendo Switch Online + Expansión Pack

Nintendo 64:

Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Mario Kart 64, Star Fox 64, Sin and Punishment, Dr. Mario 64, Mario Tennis 64, WinBack, Yoshi’s Story, Paper Mario, Banjo-Kazooie y The Legend of Zelda: Majora’s Mask.

SEGA:

Sonic the Hedgehog 2, Streets of Rage 2, Ecco the Dolphin, Castlevania: Bloodlines, Contra: Hard Corps, Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine, Golden Axe, Gunstar Heroes, M.U.S.H.A., Phantasy Star IV, Ristar, Shining Force, Shinobi III: Return of the Ninja Master y Strider. Entre los próximos juegos que pueden llegar al servicio de Nintendo Switch, se encuentran Pokémon Snap, The Legend of Zelda: Majora’s Mask, Kirby 64: The Crystal Shards, Mario Golf Paper y F-Zero X.

