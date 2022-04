Zelda: Breath of the Wild 2 no tendría soporte para Nintendo Switch

Uno de los lanzamientos más esperadas en el mundo de los videojuegos es la entrega de The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2.

La secuela de una de las franquicias más aclamadas de Nintendo llegará hasta 2023 luego de sufrir un retraso, y según diversos reportes, el título no tendría soporte para Nintendo Switch.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Fue en 2017, cuando la primera edición de The Legend of Zelda: Breath of the Wild fue lanzado para la consola híbrida. El título se había diseñado como un producto para el Wii U y finalmente también llegó la consola más reciente de la compañía japonesa.

Programado para la primavera de 2023, la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild podría necesitar de un nuevo software para poder rendir bien en los actuales modelos de la consola.

Y es que también han surgido rumores sobre un nuevo modelo de Nintendo Switch que sería la versión Pro de la consola, la cual llegaría con gráficos mejorados.

Sin embargo, a pesar de que Nintendo no ha confirmado un nuevo lanzamiento en cuanto a una consola se refiere, hasta el momento únicamente se especula sobre la continuación de uno de los videojuegos mejor calificados en la historia.

The Legend of Zelda series producer, Eiji Aonuma, has an update to share about the launch timing of the sequel to The Legend of #Zelda: Breath of the Wild. Please take a look. pic.twitter.com/7OhayhiuM9 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) March 29, 2022

Retraso de la secuela dispara ventas de Zelda: Breath of the Wild

Luego de que se anunciara el retraso de la nueva entrega de Zelda: Breath of the Wild 2, las ventas del primer título de BOTW se dispararon en la eShop.

Sin embargo, pese a considerarse como una obra de arte en la industria de los videojuegos, el título más reciente de la franquicia no ha logrado superar a The Legend of Zelda: Ocarina of Time, juego lanzado en 1998 para Nintendo 64 que es catalogado como el mejor de toda la serie. Por su parte, Breath of the Wild se encuentra en el segundo puesto.

