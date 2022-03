Zlatan revela las dos condiciones por las que se retiraría del futbol

El futbolista sueco, Zlatan Ibrahimovic, no ve tan lejos su retiro de las canchas, pues al tener 40 años de edad sabe que el momento se acerca, sin embargo ha dado un par de condiciones que lo alejarían definitivamente del futbol.

Fiel a su estilo y siendo un tanto arrogante, Zlatan Ibrahimovic comentó qué y quién podría hacer que se retire de forma definitiva, pues hoy en día piensa que está en un gran nivel y no hay quien lo sustituya.

¡Zlatan haciendo un Zlatan!

¿Bajo qué condiciones se retiraría Zlatan?

Hablando con la UEFA, el futbolista sueco confesó que jugará su último encuentro el día que vea a alguien mejor que él, pues de lo contrario seguirá en activo. De momento y al parecer, eso no ha ocurrido, por lo que tiene planes de seguir en la élite del futbol.

“La realidad es que jugaré hasta que vea que alguien es mejor que yo, así que seguiré jugando. Yo no hago planes. Vamos a ver qué pasa. No quiero arrepentirme de dejar el futbol y luego decir que podría seguir jugando al futbol, porque entonces me arrepentiría el resto de mi vida. Quiero jugar todo el tiempo que pueda”, mencionó Ibra.

Además de ese jugador desconocido que aún no supera su nivel de juego, Zlatan Ibrahimovic reconoció que otro de los factores que provocarían su retiro es que deje de sentir emoción y adrenalina previo a un partido, pues al hacer lo mismo todos los días, sabe que eso se acaba.

“Esa adrenalina, nunca la tendrás al hacer otra. Todos los días hacemos lo mismo. Nos levantamos, nos preparamos, entrenamos, comemos y descansamos. Al día siguiente, es lo mismo. Durante 20 años haces estas cosas y obtienes adrenalina de ellas. Así que cuando de repente dejas de hacerlo, tienes empezar de cero y empezar algo nuevo”, confesó Zlatan.

Los números de Zlatan Ibrahimovic

Con 40 años de edad y un gran recorrido en las canchas, Zlatan Ibrahimovic acumula un total de 810 partidos disputados, donde ha marcado 492 goles y dado 201 asistencias, además de haber sido campeón en Italia, España, Francia, Países Bajos e Inglaterra.