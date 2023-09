19 de septiembre: Los milagros de vida que marcaron a México tras los sismos de 1985 y 2017

México es un país ubicado en una zona del planeta que tiene alta sismicidad, por lo que tiembla todos los días; pero sin duda un mes que marca al país es el de septiembre, siendo los más recordados los sismos de 1985 y 2017. Y en ambos casos las historias han sido muchas, como el del llamado “Niño milagro”, en el 85, que sobrevivió tras la tragedia.

La Tierra es un planeta activo, todos los días se presentan sismos de diferentes magnitudes, la gran mayoría de los cuales pasan desapercibidos para nosotros. Hasta ahora nunca ha sido posible predecir un sismo de esa manera con ninguna técnica ni metodología.

El “Niño milagro” del terremoto de 1985 en la CDMX

Jesús Francisco Flores Medina fue un “niño milagro” en el terremoto de hace 38 años. Y en entrevista para Hechos AM relata que se encontraba en el vientre de su madre al momento de la tragedia y se dice un “hombre muerto en vida”, pues estuvo tres días enterrado bajo los escombros: “bajo los muertos”.

Jesús Francisco y su madre se encontraban en la plaza de San Camilito, en Garibaldi. Y sabe lo que le han contado: muchas pérdidas familiares, materiales y de los milagros de vida como él.

17 horas bajo los escombros; un sobreviviente del 19S de 2017

Martín Senado Méndez Medina pasó 17 horas bajo los escombros en el sismo 2017 en la Ciudad de México, y narra que al ver las imágenes de lo ocurrido aquel día “vuelve” a través del tiempo.

“Es algo muy difícil de explicar. No sabes si vas a salir y pues yo en su momento decía que no, no vamos a salir porque la gente estaba trabajando ayudando y nos caía arenita de lo que estaba de concreto”, menciona, y se dice agradecido con Dios y toda la gente.

El hombre recuerda los momentos que vivió bajo los escombros y todo lo que vio. “Veía a toda la gente, era ¿opa con carne molida, porque la losa cayó, los aplastó, a mí me tiró de espaldas”. Afortunadamente, horas después fue rescatado y hoy puede contar lo sucedido.