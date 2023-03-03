¿Cómo se paga el 21 de marzo? Consulta si es día de descanso obligatorio

Como motivo del natalicio del expresidente Benito Juárez, el próximo 21 de marzo está marcado como día feriado ante la Ley, esto por la disposición de los días festivos oficiales, sin embargo, es necesario conocer las obligaciones que tienes como trabajador en caso de que te toque asistir a la oficina.

Es importante recalcar que en México resulta obligatorio suspender las actividades laborales y escolares cuando hay días feriados oficiales, así lo establece el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), lo que puede servirte como defensa, en caso de que te veas obligado a laborar.

Los días feriados o festivos tienen por objeto que las y los trabajadores celebren, con entera libertad, las festividades cívicas o religiosas que se conmemoran en esas fechas. LFT

¿Cuánto deben pagarme si trabajo el 21 de marzo por ser feriado?

Según lo expuesto en la Ley Federal del Trabajo, por prestar tus servicios en un día de descanso obligatorio, como el 21 de marzo, la empresa está obligada a pagar el doble por un salario prestado, esto con base al dinero que percibe diariamente el trabajador; a pesar de ello, en algunos modos de trabajo no es necesario que el pago sea doble.

Las excepciones aplican si te encuentras bajo el esquema de honorarios, ya que no se le contempla como un trabajador subordinado, por lo que la empresa no está obligada a garantizarle ningún derecho laboral, pues trabajan como independientes que prestan sus servicios profesionales.

Este 21 de marzo conmemoramos el natalicio de #BenitoJuárez pic.twitter.com/pqbOJJVUJD — Fiscalía Nuevo León (@FiscaliaNL) March 21, 2022

¿Qué pasa si no me pagan por trabajar en día festivo?

En caso de que la empresa no cumpla con lo expuesto en la Ley, el empleado tendrá la facultad de acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), misma que se encarga de supervisar el respeto a los derechos de los trabajadores.

Para iniciar una denuncia el organismo proporcionó dos números telefónicos: 800-717-2942 o al 800-911-78-77. Además, de no recibir respuesta, podrás escribir al correo electrónico de la institución orientacionprofedet@stps.gob.mx y esperar a que te brinden apoyo en las 24 horas siguientes.

¿Cuáles son los días festivos en México, aparte del 21 de marzo?

Cada año tiene alrededor de 10 días considerados como feriados, en este caso, la cantidad depende de las disposiciones oficiales. El listado actual es el siguiente:



1 de enero: Dicta el inicio de Año Nuevo

5 de febrero: Conmemora el Día de la Constitución

21 de marzo: Celebra el Natalicio de Benito Juárez

1 de mayo: Día del Trabajo

16 de septiembre: Festejan el día de la independencia de México

20 de noviembre: Revolución Mexicana

No obstante, dentro del calendario hay un día que no siempre es obligatorio, se trata del primero de diciembre de cada seis años, cuando se realiza una transmisión del Ejecutivo Federal.