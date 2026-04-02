¿Austeridad para quién? Noroña pierde el piso y defiende lujos: “Nadie nos obliga a ser austeros”

Parece que al senador Gerardo Fernández Noroña se le olvidó muy rápido el discurso que llevó a su movimiento al poder. En una declaración que ha encendido las redes sociales, el legislador "perdió el piso" y salió en defensa de los lujos de José Ramón López Beltrán, asegurando que ningún político de la autollamada Cuarta Transformación tiene la obligación de vivir bajo la austeridad que ellos mismos pregonaron.

"Es incorrecto el acoso a un particular... que digan misa, en lo personal ningún político o política del movimiento tiene obligación de ser austero", soltó Noroña, sepultando con una frase años de promesas sobre la "pobreza franciscana" y el fin de los privilegios.

¿Austeridad para quién?

La contradicción es cínica: mientras el gobierno ha exprimido el presupuesto de salud, ciencia y cultura bajo el estandarte de la austeridad, sus figuras clave parecen vivir en una realidad paralela. Pero claro, a Noroña ya no le conviene el discurso de la sencillez, especialmente cuando sus propios ingresos millonarios siguen bajo la sombra de la opacidad.

¡Vaya, vaya!@fernandeznorona desató la polémica al afirmar que ningún político de su movimiento tiene la obligación personal de vivir bajo un esquema de austeridad.



Durante una transmisión en redes sociales, el legislador sostuvo que este principio impulsado por López Obrador… pic.twitter.com/WYQaxerP2j — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 2, 2026

El historial del senador en el último año es una colección de "excusas VIP" que no cuadran con su sueldo de 132 mil pesos mensuales:



Octubre 2025: Fue captado viajando en un jet privado del Estado de México a Coahuila. ¿Su respuesta? Que era un simple "taxi aéreo".

Fue captado viajando en un del Estado de México a Coahuila. ¿Su respuesta? Que era un simple "taxi aéreo". Agosto 2025: Se reveló que posee una propiedad de 12 millones de pesos en Tepoztlán

Se reveló que posee una propiedad de en Mayo 2025: Lo captaron en una camioneta de lujo con valor de 1.5 millones de pesos. Su justificación fue que "se la prestaron" porque su auto estaba en el taller.

Las cuentas que no dan

La pregunta que miles de ciudadanos se hacen es simple: ¿Cómo le alcanza para jets, residencias de lujo y camionetas de alta gama con un sueldo de legislador? Noroña ha pasado de ser el "luchador social" que cuestionaba los privilegios, a ser el principal escudero de la opulencia dentro del régimen.

Hoy, el senador no solo defiende los viajes de 100 mil pesos la noche del hijo del expresidente, sino que valida un estilo de vida que la 4T juró erradicar. Para Noroña, la austeridad fue solo un eslogan de campaña que hoy, desde la comodidad del poder, estorba.