¿Crecimiento o engaño? PAN revienta previsiones económicas del gobierno para 2027

La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados lanzó fuertes críticas contra los Pre-Criterios Generales de Política Económica presentados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al calificarlos como un documento “optimista” que no refleja la realidad económica que enfrentan los ciudadanos.

El diputado Héctor Saúl Téllez aseguró que las estimaciones del gobierno federal para 2027 son, en sus palabras, “un panfleto propagandístico y un ramillete de promesas falsas”. Según el legislador, año con año se presentan previsiones que prometen mejoras en crecimiento económico, deuda y finanzas públicas, pero que no se cumplen en la práctica.

#Hacienda #Petróleo #Inflación ♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias La Secretaría de Hacienda ya pintó un 2027 de ensueño: crecimiento de hasta 2,9%, inflación bajando a 3%, dólar en 18,50 y petróleo desplomado a 54,7. Todo esto mientras hoy la inflación ronda 4,6% y el crudo supera los 100 por tensiones internacionales. Según el Gobierno, México estará “requete bien”, casi al nivel de Dinamarca. El reporte en #HechosMeridiano

Señalamientos sobre crecimiento, deuda y empleo

Desde la óptica del PAN, las proyecciones oficiales, que estiman un crecimiento económico de entre 1.9 y 2.9 por ciento para 2027, no toman en cuenta los retos estructurales que enfrenta el país. Téllez advirtió que, lejos de cumplirse, estas previsiones podrían traducirse en efectos negativos para la población.

Entre los principales riesgos señalados por el legislador se encuentran una inflación elevada, ingresos públicos volátiles, menor generación de empleo formal y una desaceleración del crecimiento económico. Además, alertó sobre el incremento en la deuda pública, que, dijo, terminaría impactando directamente en las finanzas de las familias mexicanas.

Gobierno defiende estabilidad macroeconómica

En contraste, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha sostenido que el país mantiene fundamentos macroeconómicos sólidos. En los Pre-Criterios, la dependencia destacó que la deuda pública se mantiene en niveles sostenibles y que la inversión extranjera directa ha alcanzado cifras relevantes, lo que contribuye a la estabilidad financiera.

Que hipocresía la de Morena decir que ya se acabaron los privilegios.



Cuando en estos 7 años que llevan gobernando han asignado el 80% de los contratos por adjudicación directa: para los amigos de Andy, los de Adán Augusto y toda la oligarquía del bienestar.



Por eso no… pic.twitter.com/yX601MjqnE — Héctor Saúl Téllez (@hector_saul1) April 2, 2026

Asimismo, el gobierno federal argumenta que, pese a un entorno internacional complejo, la economía mexicana ha mostrado resiliencia; el análisis de los Pre-Criterios continuará en la Cámara de Diputados.